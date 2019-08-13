丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億

期內收益增長57.82%至50.61億元，集團解釋，上半年攝像頭模組產品銷售數量按年大增約77.5%；指紋識別模組產品的平均銷售單價按年增加約1.17倍，令相關銷售收入增長約80.7%。

何寧寧表示，印度已上調模組相關進口稅率，有必要在當地設廠，但補充即使印度新廠房完全投產，仍需進口部分產品應付當地需求。

美再封殺華為 何寧寧：有影響仍可控

對於美國總統特朗普聲言加強封殺華為，會否影響公司，何寧寧表示：「這麼大動作對公司是有影響，但仍然屬可控的。」何寧寧解釋，現時手機所搭載的鏡頭數目上升，有利攝像頭模組出貨量，而且集團其他手機品牌客戶未有受太大影響。

人民幣上周「破7」，財務總監范富強表示，集團已作3.3億美元外匯遠期合約。集團上半年毛利率回復至8.2%，按年增長約7個百分點，范富強表示，難以預測毛利率走勢，認同人民幣貶值會影響毛利率。