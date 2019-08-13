經濟
下一篇 上一篇

新世界中港物業銷售年度目標均超額

【明報專訊】新世界（0017）公布，截至6月底的財政年度，集團於香港的物業銷售金額約為105億元，超過100億元的銷售目標。住宅銷售理想，主要受惠受買家歡迎項目，包括傲瀧、柏蔚山；瑧尚、瑧樺及瑧頤，其中於今年上半年推出的瑧尚及瑧樺已經售罄。內地的物業銷售金額約為198億元（人民幣‧下同），同樣超過160億元的銷售目標。當中，位於廣州及深圳的重點項目對總銷售貢獻超過一半。新世界昨日收報9.37元，跌3.1%。

新世界動作多 中港分別再推兩盤

新世界表示，逾3000個單位的港鐵大圍站住宅項目，以及可銷售面積約11萬平方米的深圳蛇口的太子灣項目會於未來陸續分批推出，將有助進一步提升集團的競爭力及對集團的貢獻。

港鐵大圍站住宅項目為鐵路上蓋大型屋苑，是東鐵及馬鞍山鐵路交匯；深圳太子灣項目則是大型綜合項目，包括商業、辦公、公寓等。

新世界近期在中港兩地頻有動作。上周四（8日）宣布完成出售觀塘駿業街兩個合共16萬平方呎的非核心工業用物業，涉及金額23億元；另外荃灣海濱花園169個車位及港島一個商場亦已分別成交及簽署臨時買賣合約，並收取訂金。上月底，則以97.92億元人民幣投得杭州市上城區一塊商業住宅用地。是今年杭州地皮成交新紀錄。

相關字詞﹕瑧尚 柏蔚山 物業銷售 新世界

上 / 下一篇新聞

啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億
啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億
煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元
煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元
健威花園2房跌穿700萬 年半首見
健威花園2房跌穿700萬 年半首見
雲海首錄3房租賃 月租2.5萬
雲海首錄3房租賃 月租2.5萬
連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬
連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬
SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS
SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS
多個商場撤「拒警進入」告示
多個商場撤「拒警進入」告示
會德豐核心多賺35% 中期息略增
會德豐核心多賺35% 中期息略增
內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期
內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期
信通院：7月內地手機出貨量跌7.5%
信通院：7月內地手機出貨量跌7.5%
PSA東風棄兩合資廠 裁4000人
PSA東風棄兩合資廠 裁4000人
衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低
衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低
內銀次季不良貸款率微升至1.81%
內銀次季不良貸款率微升至1.81%
丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億
丘鈦科技虧轉盈 中期賺1.81億
冠捷溢價41%提私有化
冠捷溢價41%提私有化
光大綠色環保：積極研究發展大灣區
光大綠色環保：積極研究發展大灣區
閱文中期少賺22.4%
閱文中期少賺22.4%
特藝文化捲土重來 再申上市
特藝文化捲土重來 再申上市
匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊
匯豐星美和解 TVB成呈請人 案件排期再訊
證監上季轉蝕5269萬
證監上季轉蝕5269萬
全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46
全球風險增 道指早段跌280點 日圓年半新高 兌港元見7.46
人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率
人行擬推自家加密貨幣 提高貨幣政策效率
沙特阿美入股印度煉化企
沙特阿美入股印度煉化企
6年儲夠首期圓置業夢
6年儲夠首期圓置業夢
張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋
張兆聰：中央清算 港資股成燙手山芋
金曹：Short Put新地 100元樓下接貨
金曹：Short Put新地 100元樓下接貨
技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
技術取勝：潤泥不宜跌穿三角形底
藺Sir：永遠企喺雞蛋一方
藺Sir：永遠企喺雞蛋一方
劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點
劉思明：港股牛皮 汽車服務股成亮點
周顯：明年底才是買樓好時機
周顯：明年底才是買樓好時機
騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注
騰訊明公布業績料難驚喜 分析：最高見350元水平 只宜小注
湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」
湯文亮：國泰員工 唔夠「吉士」