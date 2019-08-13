新世界中港物業銷售年度目標均超額

新世界動作多 中港分別再推兩盤

新世界表示，逾3000個單位的港鐵大圍站住宅項目，以及可銷售面積約11萬平方米的深圳蛇口的太子灣項目會於未來陸續分批推出，將有助進一步提升集團的競爭力及對集團的貢獻。

港鐵大圍站住宅項目為鐵路上蓋大型屋苑，是東鐵及馬鞍山鐵路交匯；深圳太子灣項目則是大型綜合項目，包括商業、辦公、公寓等。

新世界近期在中港兩地頻有動作。上周四（8日）宣布完成出售觀塘駿業街兩個合共16萬平方呎的非核心工業用物業，涉及金額23億元；另外荃灣海濱花園169個車位及港島一個商場亦已分別成交及簽署臨時買賣合約，並收取訂金。上月底，則以97.92億元人民幣投得杭州市上城區一塊商業住宅用地。是今年杭州地皮成交新紀錄。