內銀次季不良貸款率微升至1.81%

不良貸款餘額按季增781億

內銀將於月底公布中期業績，銀保監公布上半年商業銀行累計淨利潤為1.13萬億元，按年增長6.5%。平均資產利潤率為1%，按季下跌0.02個百分點；平均資本利潤率13.02%，按季下跌0.22個百分點。

截至第二季末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款，包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款的餘額為35.63萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額為10.7萬億元，按年增長26.6%。保險方面，內地上半年原保費收入2.55萬億元，按年增長14.2%；新增保單數目為186.8億份，按年增長39.4%。

另外，人民銀行日前發表第二季貨幣政策執行報告，中金發表報告預期，因為人行已在首兩季報告中表示內地經濟增長不確定性上升，人行或適度放鬆貨幣政策，維持今年降低公開市場操作工具的利率，和存款準備金率的預測。該行又預計，人行會在利率市場化、推動利率併軌，平穩推動中小銀行去槓桿，以及通過定向流動性工具，繼續引導資金支援中小企。