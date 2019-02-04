衝突持續 夜期低水近500點 港股日間成交588億 今年次低

國指昨收報9997點，上升4點。昨日大市成交588億元，為撇除年三十晚的半日市外，全年第二低的成交額。北水通過港股通淨流入港股22.67億元。恒指略為低開，早市一度反彈上26,000點，其後好淡爭持，至下午除了機場停運，港澳辦宣布4時召開記者會，稱香港有「恐怖主義苗頭」，拖累恒指夜期繼續下跌。

國泰遭內地示警 太古A跌6%

被中國民航局發出安全風險警示的國泰航空（0293），昨低開續跌4.85%，母公司太古A（0019）跌6.24%，為跌幅最大藍籌。警察周日在港鐵（0066）車站內發射催淚彈，港鐵昨亦跌2.75%。示威活動持續，地產股續捱沽，新世界（0017）跌3.1%，不過九倉置業（1997）旗下商場曾被內媒指不配合警察進入商場，九倉集團（0004）前主席吳光正在報章撰文指反送中運動「出師無名」，九倉置業逆市升0.68%。

吳光正批「反送中」 九倉置業逆市升

上周五公布出貨量數字的舜宇（2382）升3.61%，收報86元，是升幅最大的藍籌。匯控（0005）續有高層離任時，昨跌1.58%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。 壹傳媒（0282）公布收費計劃，昨日急升22.2%。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗指出，港股昨日價跌量縮，與本地因素關係較大，國際投資者暫時卻步。機場集會影響較前日為大，令港股尾市走弱，今日港股開市，要視乎機場事態發展。他認為恒指暫時受制在早前的上升軌26300點以下，目前應以防守風險為主，趁反彈離場。

基金經理：國際投資者暫卻步

第一上海首席策略師葉尚志表示，早前恒指下跌過急，惟昨日反彈至26,000點起見成交萎縮，投資者入市態度審慎，有機會第二次探底。近日社會氣氛緊張，市場亦會對記者會較敏感，投資者提早離場亦不足為奇。本周將公布騰訊（0700）、港交所（0388）和中國平安（2318）中期業績，葉尚志指出，即使個股業績有好表現對個股長期表現有幫助，但受制較差的氣氛，短期內亦難維持升勢。