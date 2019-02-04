經濟
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PSA東風棄兩合資廠 裁4000人

【明報專訊】外電路透引述文件顯示，法國汽車品牌PSA（標緻雪鐵龍）及東風汽車（0489）已同意放棄內地其中兩間合營汽車組裝廠，料裁減約4000個工作崗位，以求在中國汽車市場疲弱之際，嘗試遏制虧損。

受內地汽車市場疲弱影響

報道引述文件資料，PSA主席Carlos Tavares與東風汽車董事長竺延風在上個月達成協議，雙方在武漢的合資企業神龍汽車，將關閉最早的整車廠武漢一廠，並與當地政府合作，對原址重新進行商業開發，一廠生產將遷至武漢三廠，並擬出售目前已停產的武漢二廠。另外，神龍汽車員工人數到2019年底將從8000人減少至5500人，並在之後3年進一步降至4000人。

報道又引述PSA兩位消息人士稱，上述協議可望避免PSA撤出中國，因為PSA已經暗示，如果與東風汽車的合營企業不重組業務，就可能結束與東風汽車27年來的合作關系，甚或徹底退出中國市場。

中美貿戰打擊 PSA料銷量再跌

受中美貿易摩擦升級的打擊，PSA去年在中國市場的表現首次出現負增長，預計今年會再下滑5%。PSA去年於中國的汽車銷量只有25.17萬輛，較2014年最高峰的73.1萬輛，減少近66%。東風汽車昨日收報6.73元，跌0.44%。

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