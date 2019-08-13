內地7月新增貸款1.06萬億 遜預期

分析：財政支出回落 拖累企業貸款

新增人民幣貸款當中，企業短期貸款減少2195億元，中長期貸款增加3678億元；與樓按有關的住戶部門貸款增加5112億元，其中短期貸款僅增加695億元，中長期貸款增加4417億元。長江證券宏觀分析師趙偉認為，財政支出回落，對企業貸款造成拖累，此外地產融資收緊，金融部門嚴查票據和短貸，令新增貸款低於預期。

社會融資規模方面，屬於表外的委託貸款減少987億元，按年多減37億元；信託貸款減少676億元，按年少減529億元；未貼現的銀行承兌匯票減少4563億元，按年多減1819億元；對實體經濟發放的人民幣貸款增加8086億元，按年少增4775億元。

德銀：中央只能延續目前思路

德銀中國首席經濟學家周浩認為，社融除了貸款低，表外受到房地產融資收緊等影響，減少也較多，此外，由於6月季末銀行要應對存款考核，間接令企業選擇用票據來應對資金結算，因此6月過後，承兌匯票出現較顯著減少。總體來說，7月金融數據表現不太好，由於現在受到匯率的制約，政策上能應對的辦法不多，而且政策繼續放鬆，短期也看不到效果，預料中央只能延續目前思路，貨幣政策總量和價格保持穩定，繼續結構性政策調整。