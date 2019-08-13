經濟
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會德豐核心多賺35% 中期息略增

【明報專訊】會德豐（0020）上半年純利跌3.2%至83.27億元，每股基本盈利4.07元。不計算投資物業重估收益及特殊項目的核心盈利為69.77億元，按年增加35%。集團第一次中期息每股派0.525元，按年增5%。對於近期本港示威活動頻仍，主席兼常務董事吳宗權指難以預測經濟前景，但香港有別於其他地方，是一個開放式市場，外來因素有直接影響，當經濟放緩時，將影響包括本地企業及外來資金。

示威頻仍 吳宗權：在港投資如常

他強調，雖然眾多影響因素，難以選擇一個去說，但最大影響肯定是中美貿易戰，對內地經濟的影響十分需要關注。問到示威活動可會影響集團投資或部署時，吳宗權表示會德豐於港投資如常，包括最近的啓德地亦有入標，會平衡大市氣氛去決定入標價等，但市場「上上落落」難以看清。目前香港的情况，公司最着重是員工心情、壓力及客戶看法，但暫仍不清楚，推盤則會按市况進行。

集團上半年收入增加24%至217.13億元，營業盈利增加31%至126.79億元，主要受香港和中國內地的投資物業帶動等。投資物業一面的收入及營業盈利雙雙增加7%，分別達96.81億元及79.5億元。

發展物業收入增加50%

發展物業方面， 發展物業收入增加50%至78.38億元，營業盈利增加104%至31.73億元，主要受集團新盤MONTEREY及ONE HOMANTIN住宅單位交付帶動下，確認入帳的物業銷售額增加472%至44.54億元所致。

前景方面，集團本港住宅物業已簽約銷售額達162億元，售出或預售1282個單位。當中MONTARA及GRAND MONTARA預售了1120個單位，已佔當中98億元。至於已預售但尚未確認入帳的銷售額增加至349億元。

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