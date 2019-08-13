經濟
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多個商場撤「拒警進入」告示

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引起多場示威活動，期間更出現警察進入商場拘捕示威者，令香港多個商場紛紛表態，不歡迎警察內進，九倉置業（1997）旗下海港城及時代廣場曾貼出告示，稱「除非有罪惡發生，警察請勿內進」，不過有傳各大地產商受到多方施壓，記者昨日走訪九置旗下的海港城及時代廣場，已不見相關告示。

除了海港城及時代廣場，多個商場亦不見任何告示，包括銅鑼灣希慎廣場、皇室堡、崇光百貨、世貿中心、fashion walk、尖沙嘴The ONE及美麗華商場。九置主席吳天海曾回應記者提問時說，海港城及時代廣場的告示是出於一個基本考慮，為了確保場內所有人士，包括顧客及工作人員的安全，其他則根據法律處理，因此貼出告示。其後有傳行政長官林鄭月娥向地產商施壓，包括批評商場不讓警員入內執法，等同變相縱暴，《環球時報》總編輯胡錫進亦於微博批評海港城有向「極端示威者叩頭的嫌疑」，指海港城是「暴徒」兩次把國旗降下、愛國愛港人士又兩次將國旗升起的地方，商場沒表現與惡勢力作鬥爭任何努力。

吳光正登報：支持林鄭依法施政

九倉（0004）於周日（11日）發新聞稿，對國旗兩度受冒犯表示極度忿怒，予以強烈譴責，會全力協助警方追究，稱「護旗不力，非不為也，我方有責」，行為不但觸犯香港法律，更是對中國及內地14億人不敬，破壞香港社會安定，以及與14億中國人的感情，居心叵測。九倉首席顧問、前主席兼前全國政協常委吳光正昨日亦在報章刊登文章，指特首林鄭月娥是是百分之百香港兒女，支持她依法施政。同系會德豐（0020）昨日舉行業績會上 ，吳光正之子、會德豐主席吳宗權回應稱，據了解吳光正是以私人名義經私人辦公室發表，集團上周參與了地建商會17家發展商聯署暴力的聲明，並無其他補充。

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