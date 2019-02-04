SOGO兩店7月銷售雙位數下跌 細劉：政治運動來得急 嚴重過SARS

明報記者 蕭嘉聰

利福昨日公布上半年業績，營業額按年跌1.8%至21.03億元，受惠於期內錄得投資收入4.27億元，純利大升44.8%至12.86億元，核心業務應佔溢利淨額按年跌2.7%至9.81億元。銅鑼灣SOGO每日平均人流為78,600人，較去年同期的81,700人下跌3.79%，同店銷售亦由升轉跌，上半年下跌4.8%，較去年的20.1%倒退24.9個百分點。

利福中期純利升45％

劉鑾鴻表示，中美貿易戰影響香港局部經濟，例如出口行業等，人民幣由年初開始貶值，拖累國內消費意欲，不過今次政治事件來得很急及全面，令本地消費大受打擊。

劉鑾鴻續稱，「政治問題應該政治解決」，公司只能盡力增加香港經濟效益，但難估銷售下跌的幅度，因已非單一經濟問題，市民沒有消費意欲，要視乎事件何時平息才知第4季的表現。被問到內地自由行的人流表現，他形容「大家都睇到」，肯定對SOGO有影響，不過內地客佔公司生意40%至45%，其餘為本地客，今次示威活動亦令本地消費大受影響，希望社會活動早日平息。他強調，現時不單是對公司有影響，零售業以至香港人正常生活亦受影響。

「政治問題應該政治解決」

劉鑾鴻表示，員工及商戶伙伴是公司的重要資產之一對公司十分重要，目前不會考慮裁員，長遠而言香港有其優勢。公司財務總監潘福全透露，7月尖沙嘴店及銅鑼灣店的銷售額及同店銷售均呈雙位數字跌幅。

近兩月3日提早關門

近日有商場貼出告示，稱「除非有罪惡發生，警察請勿內進」，劉鑾鴻表示，SOGO過去沒有邀請警察進入店內的經驗，公司有指引處理事件，當情况超出員工能力範圍，才會致電警察處理。

他續稱，過去有至少95%的遊行會經過銅鑼灣店外，雖然影響當日人流，「但我哋都覺得呢個影響唔係咩大不了」，因合法的遊行示威是香港人表達自己意願的權利，但如果出現一些情况，公司感覺到會影響顧客及員工的安全，就會採取相應措施，例如關門，保障客人及員工安全是首要條件。潘福全補充，7月有兩日提早關門營業，8月至今亦有一日需提早拉閘。