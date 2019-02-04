連錄5宗撻大訂 逸璟．龍灣殺訂308萬

逸璟．龍灣是次撻大訂的5個單位，包括1座15樓F室、1座10樓B室、1座11樓B室、1座2樓C室，以及2座8樓C室，單位實用面積介乎318至443方呎，原於今年3月至5月期間售出，成交價介乎506.1萬至669.9萬元，買家其後亦有簽署正式買賣合約，但均於8月9日取消交易，估計各遭沒收10%訂金、涉50.6萬至67萬元，5伙合共估計遭殺訂約308萬元。

逸璟．龍灣第1座2樓實用面積300方呎E單位，亦於今年4月底撻大訂，買家估計遭沒收10%訂金約37萬元，即累積錄6宗撻大訂，以樓盤去年底開售至今累售約80伙計，撻大訂比率為7.5%，屬甚高水平。至於今年較矚目的新盤撻大訂個案，為南豐將軍澳日出康城LP6，今年3月曾一次過錄14宗撻大訂，估計發展商沒收逾600萬元訂金。據本報統計，8月迄今主要新樓盤，共錄得約10宗撻訂個案。

映日灣一周暫收7500票超額20倍

其他新盤方面，億京荃灣映日灣敲定周六首輪發售354伙後，昨天對2號價單作出修訂，顯示3伙分佈於第1、3座的實用面積284至859方呎單位，售價調減最多3.4%；與此同時，另外16伙分佈於2、3座的實用面積217至690方呎單位，售價卻平均調升1%。

另市場消息指，映日灣昨天單日再收超過800票，令項目過去一周累積收票總數增至逾7500張，以本票每張10萬元計，凍結資金約7.5億元，以周六首輪發售354伙，超額認購20倍。