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健威花園2房跌穿700萬 年半首見

【明報專訊】近日社區氣氛緊張的北角，區內指標屋苑健威花園有2房戶跌穿700萬元售出，是約一年半以來屋苑首見；而同樣位於港島東的鰂魚涌逸樺園亦有3房戶劈價近300萬元易手。但另一邊廂，向來盛產公屋王的黃大仙鳳德邨，則錄得一宗創屋邨新高價成交。

市場消息稱，健威花園C座低層5室，屬實用面積446方呎2房間隔、望樓景，原業主最初叫價750萬元，但對後市欠缺信心，議價2日及累減70萬元或9%後，終以680萬元沽出單位，實呎15,247元。消息又指，是次成交價跌穿低過於700萬元屬近期罕見，健威花園對上一宗跌穿700萬元成交，要追溯至2018年3月，意味約一年半以來低位價。不過，上述原業主於2013年5月以445萬元買入單位，持貨6年，帳面仍獲利235萬元或53%。

逸樺園3房1600萬 低市價9%

與此同時，有個別業主為求沽貨，不惜大幅減價。其中，鰂魚涌逸樺園有3房劈價至1600萬元易手。中原首席分區經理楊文傑表示，逸樺園2座低層B室，實用面積752方呎，屬3房1套間隔，原業主於5月叫價2000萬元放盤，其後於7月將售價下調至1880萬元，於近日更大幅減價280萬元或15%，以1600萬元售出，實呎21,277元，成交價較市價低約9%。原業主於2003年12月以396.3萬元購入，持貨16年，帳面獲利1203.7萬元或3倍。

鳳德邨已補價542萬破頂

不過，房屋市場的剛性需求下，公營房屋造價依然向上。市場消息指，黃大仙鳳德邨雪鳳樓高層11室，實用面積376方呎，屬1房間隔，新近以542萬元（已補地價）成交，實呎14,414元，成交價創屋邨新高。原業主於1998年7月以22萬元（未補地價）買入，料扣除補價後仍獲利不俗。

胡應湘侄兒5600萬入市樂天峯

另外，社會不穩下仍錄名人入市。土地註冊處資料顯示，由合和實業（0054）發展的跑馬地樂天峯高層A室，實用面積1281方呎，上月以5600萬元易手，實呎43,716元，登記買家為Wu Man Guy，與合和實業主席胡應湘侄兒胡文佳英文名字相同，料為同一人。原業主於2011年以4560萬元購入，持貨8年帳面獲利1040萬元或22%。

相關字詞﹕樂天峯 胡應湘 鳳德邨 黃大仙 逸樺園 健威花園

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