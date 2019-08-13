煌府主席4000萬購長沙灣工廈 呎價5493元

原業主持貨不足兩年賺15%

土地註冊處顯示，榮吉工業大廈中層7至12室，面積約7282方呎，上月以4000萬元售出，呎價約5493元，登記買家為Good Mate Limited，公司董事為首灃控股（1703）主席、煌府婚宴專門店創辦人陳首銘。原業主2017年底約3466萬元購入，持貨不足兩年，帳面獲利534萬元或15%。

另外，中原工商部高級分區營業董事余樹榮表示，觀塘迅達工業大廈約23,837方呎樓面，以近1.927億元放售，呎價約8000餘元。據悉今批單位佔大廈逾兩成業權，為該廈最大單一業權，對有意購入物業作收購重建的準買家而言極具投資價值。

馬亞木1.08億沽柯士甸道舖

另市區重建項目有價有市，土地註冊處資料顯示，小巴大王馬亞木及相關人士持有的尖沙嘴柯士甸道134號太極大樓地舖，上月以1.08億元售出，登記買家為海外註冊公司XINGMAO INTERNATIONAL CORPORATION。

資料顯示，馬亞木等人2003年以1313萬元購入上述舖位，持貨16年後帳面獲利9487萬元或7.2倍。上述太極大樓由資深投資者鄧成波家族持有83.33%業權，並於今年向土地審裁處申請強拍，項目估值約5.34億元。