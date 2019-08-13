啟德商業地呎價7100元預期下限 遠展爆冷逾24億中標 投資額料40億

明報記者 林尚民

上述項目佔地約121,375方呎，可建樓面約344,448方呎，當中須包括寫字樓及酒店部分，由於項目規模較小，風險較低，故上周截標時吸引10個發展商入標。地政總署昨公布，該地皮最終由遠展投得，成交價24.45644億元，每方呎樓面地價7100元。

稍高於3年前利福奪啟德地呎價

若以每方呎樓面地價計，稍高於2016年利福國際（1212）以73.88億元、每方呎樓面地價6735元投得啟德發展區「雙子塔」項目約5%，地皮截標前，市場估值23.41億至36.79億元，換言之現時中標價接近市場估值下限。

事實上，除中標的遠展外，長實（1113）、新地（0016）、會德豐（0020）、信置（0083）、鷹君（0041）、中國海外（0688）、建灝地產、盈信（0015）及利福亦有入標，反映多家大型發展商出價相當審慎。此外，擁有毗鄰體育園發展權的新世界（0017），更放棄入標。

毗鄰體育園 商廈酒店樓面各佔半

遠展（0035）地產發展總監方文昌表示，今次地皮中標價合理，被問及成交價貼近市場估值下限，是否與近日連串反修例行動或中美貿易戰有關，他回應指「不想估計」，「總之自己計自己數」，並謂對香港前景有信心，亦睇好沙中線及6號幹線對地皮的優勢。他又指，項目擬建一幢寫字樓及一幢酒店，各佔一半樓面（約17萬方呎），預計提供約400個酒店房間，並擬打造成五星級酒店，整個項目投資額料約40億元。

測量師：社運貿戰影響入標價

事實上，啟德過往推出的5幅商業地中，今年1月截標的4C區5號商業/酒店地便出現流標的情况，而今年5月截標的4C區4號商業地，當時一度由高銀金融（0530）以總價約111億元、每方呎樓面地價12,888元投得，每方呎樓面地價更創東九龍商業地新高，惟到6月份高銀決定撻訂，項目將於下月20日再截標。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指出，今次批出地皮價錢，比該公司已「調低」的下限還低，反映發展商雖然對香港樓市仍有信心，但在近日「社會運動」及「中美貿易戰」等影響下，商業地始終依靠市場消費力支持，近日社會氣氛動盪，故發展商對上述不可分拆的商業地，出價上亦轉趨保守。