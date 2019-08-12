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嘉湖均呎守萬元 重返年初價

【明報專訊】本港示威衝突未止，其中天水圍更成衝突「主戰場」之一，惟當區二手交投仍企穩。踏入8月份，區內指標屋苑的嘉湖山莊暫錄7宗二手成交，平均實呎約1.02萬元，重返屋苑年初呎價水平。有代理表示，區內近日示威衝突勢將短期影響屋苑二手交投。

明報記者 周綺琪

天水圍近日示威衝突不斷，上周一全城大罷工期間，有嘉湖山莊業主更選擇劈價放售單位，止賺離場。祥益地產分行經理謝利官表示，嘉湖山莊景湖居10座低層E室，實用面積446方呎，原業主叫價一度高見540萬元，但最終劈價55萬元至485萬元易手，實呎1.09萬元，成交價不但低市價約一成，更重返屋苑同類年初價水平。原業主1997年以198萬元買入，劈價後帳面仍獲利287萬元或1.4倍。

上周一全城大罷工 有業主劈價沽貨

美聯客戶經理杜文輝表示，有元朗、屯門和天水圍的準買家因衝突事件而卻步，暫緩入市，上周天水圍的二手交投亦大減五成。杜續稱，買家現時均持觀望態度，冀業主降價，現時業主議價空間可高達一成。

第一城3房1350萬 屋苑新高

中原地產區域營業經理伍耀祖表示，新界區有多個新盤，如億京推售荃灣項目映日灣，搶走二手客源，加上社會動盪的陰霾下，相信嘉湖山莊呎價短期內將會下調5%至10%，成交宗數則維持在30宗內，料待衝突事件驟減後，屋苑實呎將可重返1.1萬元水平，而全月交投料重上40宗。

另一方面，二手市場續錄高價成交，沙田第一城新近錄得有3房戶以屋苑新高價成交。據土地註冊處資料顯示，沙田第一城13座中層A室，實用面積819方呎，屬3房1套連工人套間隔，望河景，新近以1350萬元易手，實呎16484元，成交價創屋苑新高，並較屋苑去年8月錄得的舊紀錄1328萬元，再高出22萬元或1.7%。

凱旋門4房5400萬沽 14年升值1.9倍

九龍站凱旋門新近錄得逾半億元大額成交。中原高級資深區域聯席董事余倫鋒表示，凱旋門觀星閣高層C室，實用面積1098方呎，採4房套房間隔，另設工人套房，單位以5400萬元易手，實呎4.92萬元。

余續稱，原業主於2005年4月以1859萬元一手買入物業，持貨逾14年，帳面獲利3541萬元，單位期內升值1.9倍。

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