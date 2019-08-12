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菁雋開放式細絕全城

【明報專訊】近年市場主攻迷你戶的新盤多不勝數，最矚目的要數由內房佳源國際（2768）、舖王鄧成波家族持有的屯門青棉徑「龍牀盤」菁雋，項目開放式單位佔近八成，並以實用面積只有128方呎的開放式戶最惹市場關注。菁雋早於7月份已經推出市場發售，目前已售出大部分標準單位，待售餘貨主要屬特色戶。

明報記者 林尚民

攝影 鄧宗弘

位於屯門青棉徑2號的菁雋已屆現樓，用家可於短期內入住，收租客亦毋須等待太長樓花期即有租金收入。整個項目共提供356伙，其中開放式單位有276伙，佔樓盤約77.5%，實用面積由128至178方呎，其中128方呎單位，面積比車位還要小，為全港現時最細的上車新盤單位。

128呎單位內籠「一眼睇晒」

本報記者曾實地參觀現樓16樓31室，即全盤最細、實用面積僅128方呎的開放式單位；單位內籠基本「一眼睇晒」，起居位置剛好容納3個成人躺在地上，相信住戶入住後添置家具時要多花心思。由於單位迷你「的骰」，賣方已配置了特色設計家具，如窗邊設置迷你開放式廚房，內有一個小型電磁爐及鋅盤，鋅盤下則內藏洗衣機。

大門另一側設有微波爐、雪櫃，兩者之間隱藏着一張可收藏工作枱，可用作餐桌等用途，上方則是一個到頂小型衣櫃，活動支架可輕易拉下，掛上衣物後再輕輕推出即可收納衣物。浴室雖然面積不大，但採光度充足，視覺不太侷促，記者親身實測，無論是坐在坐廁上，或在企缸內淋浴，空間都尚可接受。

配特色設計家具遷就空間

記者亦參觀了實用面積164方呎的16樓03室開放式單位，雖然單位面積較31室略大，但實際上，上述實用面積包含佔地22方呎露台；另單位浴室不設通風窗，有別於上述31室，但外望屯門河景，較只望樓景的31室開揚。

除開放式單位外，菁雋的標準戶亦設有1房、2房間隔，各有36伙；1房戶實用面積227至247方呎，2房戶實用面積365至387方呎。記者亦參觀了一個實用面積387方呎的16樓18室2房戶，單位屬大單邊位置，景觀最開揚，一面可望屯門河景，另一面可望新地（0016）同區樓盤御半山一帶山景。

此外，項目亦設有8個頂層連天台特色戶，最大實用面積794方呎，連350方呎平台及722方呎天台。

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