新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙

贊成派指縮則助增新供應

據本報綜合贊成意見指，認為大幅增加住宅單位，並以中小型單位為主，有助解決房屋短缺問題，而有關發展亦符合土地規劃。與此同時，興建5萬方呎商場，不僅可解決區內設施不足問題，亦能提供就業機會。

不過，亦有石湖圍居民指，申請地點距離新田原居民的先人安葬區不足200米範圍，項目落成後，將令原居民不能直接前往安葬區拜祭先人，構成不便。

另元朗區議員湛家雄指出，項目增加發展密度與周邊的環境並不相符，亦影響當區居民的生活環境，故反對其申請。

反對意見憂大型發展影響環境

新地早前就元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地（鄰近擬建港鐵北環線新田站），申請增加發展密度及縮細單位圖則；項目涉土地面積約154.1萬方呎（包括71.74萬方呎為政府土地），料可發展約546萬方呎樓面（包含政府設施、住宅樓面則佔約500萬方呎），擬建25幢32至43層高住宅大廈，提供11,292 伙，並縮減每伙平均面積至484方呎；以伙數計，更超過1.06萬伙的新界指標上車屋苑沙田第一城。

至於建議中發展方案，較2006年獲批建逾300幢洋房大增逾1萬伙或逾36倍；另項目亦涉約55萬方呎非住宅樓面，當中包括日間長者中心等。

若闖關成功 規模超第一城

新地已於今年5月完成項目21億元補地價，若以2006年批出的發展方案、涉約48.65萬方呎計，每方呎樓面補價約4317元。若上述發展方案獲批，發展商需要就額外增加的樓面補地價。