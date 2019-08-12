陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房

代理表示，上述太古城天山閣中層G室，實用536方呎2房戶，由叫價1200萬元減價至約1050萬元沽出，實呎19,589元，減幅為150萬元或13%。據知，單位由陳欽杰等人於1997年以415萬元購入，持貨22年後帳賺635萬元或1.5倍，上述成交價較銀行估價1128萬元低約7%。

較銀行估價低7%

美聯物業首席助理聯席董事王子超稱，上水區8月份至今只錄約3宗成交；其中上水中心有業主減價近一成求售，單位為上水中心2座低層B室，實用330方呎，原叫價540萬元，最新以成交價490萬元售出，減價50萬元或9%，實呎14,848元，原業主2015年以400萬元購入，帳面獲利90萬元或23%。

美聯營業經理林志堅指出，將軍澳新都城亦現業主減價放售，其中一期6座中層G室，實用364方呎2房戶，上月叫價718萬元放售，最終減價23萬元或3%，以695萬元成交，實呎19,093元；原業主2014年以483萬元購入，帳面賺212萬元或44%。

兆康苑已補價3房638萬售 創新高

另屯門居屋兆康苑錄得M座中層8室，屬實用568方呎3房戶，新近以638萬元易手（已補地價），實呎11,232元，成交價創屋苑3房單位自由市場新高；原業主2012年在自由市場以約248萬購入，帳面賺390萬元或1.6倍。

據美聯統計，過去兩日10大藍籌屋苑二手錄約3宗買賣，已是第12個周末錄個位數成交，零成交屋苑包括港島太古城和海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨、荃灣中心和沙田第一城。

十大屋苑周末成交僅3至4宗

另中原地產指出，十大屋苑過去兩日亦只錄得4宗成交，按周雖然增加2宗或一倍，但屬連續13個周末、即約3個月錄單位數成交。