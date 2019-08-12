經濟

香港地產

下一篇 上一篇

映日灣收6700票 超額18倍

【明報專訊】全港多區均出現大型社會運動，但仍無阻發展商推盤計劃，由億京發展的荃灣映日灣，最新加推116伙，連同首張價單238伙，合共354個單位將於本周六發售；項目過去6日累積收約6700票，以發售單位354伙計超額18倍，而樓盤另有26伙於本月19日起招標。

周六首輪賣354伙 另26伙招標

映日灣新加推的2號價單涉116伙，包括29個開放式、25個1房、41個2房及21個3房單位，實用面積217至859方呎，以定價計，實呎18,380至22,560元，平均實呎20,270元；扣除最高7%優惠後，折實呎價17,094至20,980元，平均折實實呎18,851元，較首張價單折實平均17,740元高6%。

不過，若撇除景觀樓層因素，映日灣今張新價單屬原價加推，如最新推出的1座7樓E室，實用726方呎，定價1334.4萬元，實呎18,380元；而上周開價、面積相同的1座6樓E室、1座8樓E室，定價分別1329.3萬元及1340.9萬元，實呎分別18,310元及18,470元，顯示今次推出的7樓單位，售價水平與6樓、8樓相若。

加推116伙折實均價1.88萬

發展商昨同時公布銷售安排，共涉380伙，A批次為1、2號價單內所有單位，合共354伙，將於本周六發售，截止認購登記時間為周三下午4時；B批次26伙招標發售，為實用803至1908方呎之單位（部分屬特色戶），招標日期為8月19至22日。

業界料本月一手成交1200宗

消息指出，映日灣昨天單日再收逾1800票，累計6日收逾6700票，以首批公開發售354伙計超額18倍。有代理指，雖然映日灣有採用開放式廚房設計的細單位，惟項目亦設有傳統梗牆式廚房的2、3房單位，相信會較受換樓買家歡迎。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，雖然中美貿易談判再添變數，加上社會運動持續影響，但發展商續以低市價推售新盤，當中映日灣收票踴躍，令客源轉投一手市場，預料8月仍以一手主導大市，料整體成交量約1200宗。

相關字詞﹕新盤加推 銷售安排 新盤推售 億京 映日灣

上 / 下一篇新聞

社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
政治抽水 易釀公關災難
政治抽水 易釀公關災難
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
大行料港交所純利微跌
大行料港交所純利微跌
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
上半年黃金需求3年新高
上半年黃金需求3年新高
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
秘魯盼借助港平台吸引資金
秘魯盼借助港平台吸引資金
張兆聰：沽港交所增持現金
張兆聰：沽港交所增持現金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
雷士照明出售七成中國業務
雷士照明出售七成中國業務
金子：港股低迷 港交所Put 21522
金子：港股低迷 港交所Put 21522
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
三十年河東 三十年河西
三十年河東 三十年河西
現今保險公司 承保長壽「風險」
現今保險公司 承保長壽「風險」
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
陳政生：招金候9元買 看12.5元
陳政生：招金候9元買 看12.5元
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
技術取勝：恒生處長期升軌之上
技術取勝：恒生處長期升軌之上
潘迪藍：中美似不打算達協議
潘迪藍：中美似不打算達協議
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
李順威：長倉集中 小心走火警
李順威：長倉集中 小心走火警
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
何國良：兩大風險勿掉以輕心
何國良：兩大風險勿掉以輕心
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
王弼：世界新秩序已悄然降臨
王弼：世界新秩序已悄然降臨
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
湯文亮：香港失業率將飈升
湯文亮：香港失業率將飈升
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
廖偉強：修補美好的香港
廖偉強：修補美好的香港
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
龐寶林：資金續湧負息債
龐寶林：資金續湧負息債
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
菁雋開放式細絕全城
菁雋開放式細絕全城
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
三高患者也可買醫療保
三高患者也可買醫療保