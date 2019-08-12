映日灣收6700票 超額18倍

周六首輪賣354伙 另26伙招標

映日灣新加推的2號價單涉116伙，包括29個開放式、25個1房、41個2房及21個3房單位，實用面積217至859方呎，以定價計，實呎18,380至22,560元，平均實呎20,270元；扣除最高7%優惠後，折實呎價17,094至20,980元，平均折實實呎18,851元，較首張價單折實平均17,740元高6%。

不過，若撇除景觀樓層因素，映日灣今張新價單屬原價加推，如最新推出的1座7樓E室，實用726方呎，定價1334.4萬元，實呎18,380元；而上周開價、面積相同的1座6樓E室、1座8樓E室，定價分別1329.3萬元及1340.9萬元，實呎分別18,310元及18,470元，顯示今次推出的7樓單位，售價水平與6樓、8樓相若。

加推116伙折實均價1.88萬

發展商昨同時公布銷售安排，共涉380伙，A批次為1、2號價單內所有單位，合共354伙，將於本周六發售，截止認購登記時間為周三下午4時；B批次26伙招標發售，為實用803至1908方呎之單位（部分屬特色戶），招標日期為8月19至22日。

業界料本月一手成交1200宗

消息指出，映日灣昨天單日再收逾1800票，累計6日收逾6700票，以首批公開發售354伙計超額18倍。有代理指，雖然映日灣有採用開放式廚房設計的細單位，惟項目亦設有傳統梗牆式廚房的2、3房單位，相信會較受換樓買家歡迎。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，雖然中美貿易談判再添變數，加上社會運動持續影響，但發展商續以低市價推售新盤，當中映日灣收票踴躍，令客源轉投一手市場，預料8月仍以一手主導大市，料整體成交量約1200宗。