黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期

明報記者 甘潔瑩

港島新供應向來較新界、九龍緊張，而近年港島較大型新住宅發展，港鐵上蓋項目均佔重要席位。事實上，港鐵黃竹坑站已先後推出3期招標，而黃竹坑站4期項目，料最快下月招意向。

大圍站住宅部署明年推

港鐵物業總監鄧智輝接受訪問表示，未來6個月將推出兩個大型項目招標共涉2650伙，其中黃竹坑站4期涉2幢住宅、約60萬方呎樓面，料提供800伙；另將軍澳日出康城12期，則涉3幢住宅共1850伙。至於銷售部署，鄧指將按實際市况，推出日出康城第8期、9期，及南昌站匯璽Ⅲ期（詳見另文）。

至於大圍站項目、何文田站1期項目、黃竹坑站1期項目的銷售條件，明年會較為成熟，3盤分別涉3090、918及800伙。鄧氏指，目前大眾入市意欲仍強，只要定價合理，相信銷情不成問題。

指新盤倘定價合理 銷情沒問題

至於較遠期物業發展，要數大嶼山小濠灣車廠項目；鄧智輝透露，小蠔灣項目今年2月獲行政會議批出區域規劃總綱圖，正進行技術研究工作，如搬動鐵路維修設施、加建上蓋等，數年後才可推出招標。

資料顯示，整個項目涉逾1000萬方呎樓面，預計可建1.4萬伙，而當中包括30萬方呎商場，預計整個發展年期逾10年。

被問及早前地政總署推出兩項入標新措施，以防中標者違約撻訂；鄧回應指出，港鐵有完善機制及安排，要求中標者於極短時間內支付龐大訂金，及後按建築進度而支付餘額，並指港鐵不時檢討有關招標政策。

據悉，港鐵項目的招標條款內註明，要求發展商母公司作子公司或空殼公司的擔保。

商場業務方面，鄧智輝指出，今年上半年租金收入按年增加約4.7%，續租商戶租金加幅約3%。對近期社會運動令市民消費意欲減低，整體消費額下降，鄧認為港鐵商場租戶組合多元化，以民生需求為主，預料社會運動對零售業影響較微。

民生商場受社會運動影響微

此外，港鐵未來將有3個全新商場落成，總樓面涉約160萬方呎，當中以將軍澳日出康城THE LOHAS最先落成，預料明年下半年正式開幕，而商場預計今年可獲入伙紙，商戶或可局部進場；租賃方面，目前已預租50%樓面，以民生商舖為主，如餐飲、娛樂等。

康城商場已預租五成樓面

另港鐵沙田大圍站、南區黃竹坑站商場部分亦正進行工程，前者原定2021年落成，但因去年7月地基工程出現輕微超出沉降指標，工程一度暫停約5個多月，但已於今年1月復工，預計2023年開幕；另黃竹坑站商場亦擬同年投入服務。