李志成：局勢多變 二手放緩租轉活

近日二手成交有放緩迹象，資料顯示，7月二手住宅錄3169宗註冊，較6月的3663宗減少約13.5%；涉及註冊金額錄約273.84億元，較6月約307.03億元減少約10.8%；註冊量額同為近5個月新低。若以金額劃分，二手住宅按月註冊表現全面下挫。目前環球政經局勢未明朗化，不少買家憧憬可以趁機覓筍盤，但二手業主持貨力高，叫價態度仍強硬，導致買賣雙方拉鋸，成交持續尋底，若短期內貿戰未見起色，預計業主需擴闊議價空間方能促成二手成交。

一手方面，由於新盤提供不少置業按揭優惠，吸引不少買家青睞，最近白石角新盤朗濤兩輪銷售十分理想，而荃灣新盤映日灣3日累收逾1950票，超購逾7倍，反應不俗。本月預計有不少新盤部署出擊，當中包括大型豪宅新盤，相信短期內一手仍會成為市場焦點，二手續受挑戰。

市况波動，部分買家對入市的態度觀望，有機會轉買為租，且適逢暑期租務旺季，租務交投熾熱。差估署最新數據顯示， 6月份私人住宅租金指數報197.2點，按月上調約0.82%，指數連升4個月，漲幅為期內最高，指數按年亦升2.1%，逼近去年10月份197.6點的歷史高位，租金指數今年上半年累計錄得2%升幅。可見租務需求強大，預計在住屋需求強勁下，未來租金繼續有支持。

香港置業行政總裁

[李志成]