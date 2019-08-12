布少明：套股換樓 樓市購買力回籠

【明報專訊】最近美國總統特朗普再「出招」加關稅，令中美貿易戰再度發酵，再加上本港政治事件未有緩和迹象，樓市難免受影響而表現呆滯。一、二手交投並不多。一手市場方面，發展商為看清實際形勢再作部署，推盤明顯變得更小心翼翼。率先突圍而出的荃灣新盤，開盤價較同區二手市價有明顯折讓，而且最低價不需「4」字頭，具有一定吸引力，故目前收票反應不俗，暫時來看，相信未來新盤應以貼市價或低於市價開售居多。
反觀二手市場睇樓量明顯下滑，交投陷入膠着，似乎買賣雙方均暫時觀望市况發展。短線而言，現時人心虛怯，樓市難免慢慢回調。筆者與各區前線同事交流所得，目前有不少業主開始願意擴闊議價空間，甚至願意大幅劈價求售，可見的是，開始有藍籌的2房入場單位，重見「4」字頭，有小部分3房單位，更重現「5」字頭。
有不少用家及買家眼見近期樓市氣氛不佳，暫時離場靜觀其變。不諱言說，最近市民對入市缺乏信心，但其實樓市現况亦並非這麼壞。首先，中美貿戰的「戰事」延長，相信是投資者預期之內，投資者對消息亦漸漸有「免疫力」，大家由近期樓價快速由去年低位急升已可見一斑。只要中美貿戰一旦出現利好消息，氣氛亦可以一下子由壞轉好。新一期居屋所凍結的購買力，將於本月15日居屋「攪珠」後即會回流，有20多萬個買家購買力有可望回流區內二手市場，其購買力對不容低估。
不可忽略的是，在環球減息潮下，多國央行，包括不少歐美國家均採取較寬鬆的利率政策，連帶內地亦有機會加入減息行列以刺激經濟；另外，樓市長期的供不應求、其他宏觀利好的基本因素等，同樣是利好樓市表現的催化劑。