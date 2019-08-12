廖偉強：修補美好的香港

而我們身處的香港，即使沒有馬爾代夫之大量天然美景，但也是一顆漂亮而多彩的東方之珠。香港擁有良好的營商環境，不論自由、法制、醫療、衛生、治安及經濟等，都是站在世界前列，同時被譽為全球購物及美食天堂。

但在過去兩個月，香港經歷因《逃犯條例》修訂事件引發的一連串社會運動，同時中美貿易戰新的一輪談判及有外國勢力的參與影響下，令到是次政治風波變得更複雜，而這片樂土，近期也開始漸漸褪色。這次旅行，正好給予筆者短暫的空間，不但可以放鬆心情，更能夠在寧靜的地方重新思考如何面對當前局勢的變化。

其實現時香港所面對其中一個社會抱怨的課題就是年輕人難以上車，筆者亦曾經在多篇文章講述如何依靠努力奮鬥成為有樓一族，可能今天的年輕人並不認同；他們認為今天的香港環境難以與過去相比，無論生活及機會都較過去差，對前景感到絕望，從而引起社會更多怨氣。筆者以馬爾代夫的處境作為借鏡，居民面對滅島的危機，但仍然積極生活，願意將最美好的景物與各地人分享，帶給外來人快樂的時光。所以筆者希望香港的年輕人，在這個動盪時刻，可以冷靜下來再想一想，將事情盡快平靜下來，一起修補我們美好的家園，只要做好自己，共同努力奮鬥，家的感覺就在你面前。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]