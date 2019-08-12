陳永傑：降價賣樓僅個別業主

雖然過去3年半，美國有3年展開加息行動，加幅不算凌厲，屬於循序漸進方式，來得溫和。而且本港亦未有緊密地跟隨美國加息，期內只加過一次0.125厘，比較美國9次共加的2.25厘溫和得多。因此本港樓市繼續步步高陞，令業主在低息期內所得利潤不菲。回顧今年上半年本港10大上升屋苑樓價，升幅在16%至31%之間，分佈得很均勻，港島、九龍、龍界東及新界西均有，不會側重在一個區份，對於置業人士來說是機會均等的。

中原城市領先指數上半年上升10%，縱使不幸地成為十大跌幅屋苑其中之一的業主，也不必氣餒。因為十大跌幅屋苑的幅度只是跌0.3%至7.6%，即使跌幅是第3位開始也只是4.3%，沒有跌到翻天覆地的慘况，不似得股票跌得那麼離譜。

而且業主享受低息期按揭還款，一般銀行供款息率只是2厘多，負擔壓力不大，應付輕鬆。

息率僅2厘多 供樓負擔輕

另外，業主所交付的供樓按揭，每繳交一期都能夠離完成供款任務又走近一步，不似租樓所付出是無了期兼有去無回頭。不幸成為十大跌幅屋苑的業主，也不必太過擔心，並非樓盤有什麼問題，很大可能只是個別業主要降價賣樓所造成的跌幅紀錄，屬於個別現象。雖然近期本港受到社會事件影響，亦不會沒完沒了。買樓是長線投資計劃，中間出現波折是難免的。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]