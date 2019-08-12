湯文亮：香港失業率將飈升

香港自稱國際金融中心，我相當同意，香港有數之不盡的金融人士，但真正懂得經濟的不多，香港政府也是一樣，有人問我金融與經濟有何分別，簡單來說，金融是講收益，講回報，經濟是以大局為重，回報不是主要考慮因素，以前的經濟學家大多數是社會學家、人類學家，以文字解釋經濟，但現在的經濟學家是數學家，以收益回報來解釋經濟，換句話說，經濟學亦被金融化了，所以，整個世界都缺乏經濟學家，香港只不過跟着世界潮流。

經濟金融化 只講收益回報

林鄭用慘過SARS來比喻香港未來的經濟環境，我相信效果不會顯著，因為很多人都已經忘記SARS時香港的困境，如果林鄭話香港失業率將會在短期內急升5個百分點，由現時的2.8%升至7.8%，而政府為了防範於未然，將會推出一系列紓解民困的措施，效果則會大很多，不過一定會有人不同意，其實是有理據的，中小企開記招請示威者放他們一條生路，他們不講，香港人未必知道，原來香港有30萬中小企，如果有三分一中小企各要裁一名職員，代表有10萬人在短期內失業，以香港大約200萬就職人士來計算，這相當於5%失業率，這是有可能的事，絕對不是危言聳聽。

政府亦應該順勢推出一些紓解民困措施，在反對派向全世界灌輸不應到香港旅遊時候，而事實上他們亦做得很好。

派錢紓困 只會浪費彈藥

香港政府就算對外做推廣，所能夠起到的作用亦很有限，倒不如趁機鼓勵香港市民留港消費，從而希望將失業率降一些，至於是什麼措施，我相信政府亦有初稿，我不便猜測，但千祈唔好派錢，無謂浪費彈藥。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]