曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼

上一回美元宣布中國為貨幣匯率操縱國是1994年克林頓年代，當年人民幣可以分成兩種，一種是官價的外匯券，另一種是充滿黑市的人民幣，黑市裏人們以很低的兌換率把人民幣換成外匯券或外國貨幣。

之後，中國政府突然在很短的時間內把人民幣的官方匯率大幅下調，調至與黑市的人民幣「匯率」差不多的水平，並於1995年宣布取消外匯券，從此人民幣黑市就不存在了，中國人有合法的渠道把人民幣換成外國貨幣。

那個年代，中國仍然是個窮國家，中國也不是什麼出口大國、世界工廠，因此，克林頓宣布中國為貨幣匯率操縱國之後，也沒有什麼實際的行動對付中國。更應該說是美國財政部根據當時人民幣急速貶值的過程，而決定宣布中國操縱人民幣匯率。

應總統要求列匯率操縱國 純屬政治決定

這一回，美國財政部在宣布中國操縱人民幣匯率的文告中，刻意強調財政部是應總統的要求而做出這個決定，換言之，這並非美國財政部基於對中國人民幣匯率變動的獨立調查而做出的決定，這純粹是總統一個人的決定。換言之，這是政治決定，是特朗普把貿易戰加上科技戰之後再加上貨幣戰，三個戰場全面開戰。

實際上，過去一年，美元兌歐元、英鎊這些主要貨幣的匯率皆上升，上升的理由很簡單，是美元加息的預期引致的，而中國人民幣匯價是根據「一籃子貨幣」的匯率變動為定價。「一籃子貨幣」中有些貨幣貶值了，人民幣貶值也就順理成章，否則，人民幣就得跟隨美元升值，不利中國的對外貿易。

人民幣「破七」，兌美元與去年中美貿易戰開戰前比較，是貶值了10%，10%的貶值相對於美國的25%關稅來說，有一定的對冲作用。此外，至今為止，仍有3000億美元的中國產品未加徵關稅，10%的貶值加強這批中國產品在美國的競爭力，9月1日開始，特朗普會向這批中國產品加徵10%關稅，實際上也是對冲人民幣貶值所帶來的競爭優勢。

人幣貶值可對冲關稅影響

港元與美元掛鈎，人民幣兌美元貶值，兌港元也貶值，在香港上市的內地企業的資產值一換算成港元也自然貶值，幸好，這只是一次過的「損失」，以後習慣了新的匯率也就沒事了，除非人民幣「破七」之後再「破八」。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]