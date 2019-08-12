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王弼：世界新秩序已悄然降臨

【明報專訊】過去一周環球股市，和中美爭霸戰，可以說日日精彩，拳拳到肉，王弼雖然身處鄉郊地方富良野，遠離主流傳媒噪音，仍感覺到世界已經進入一個新時代（uncharted territory），世界新秩序已悄然降臨，過去幾十年來行之有效賴以成功的經驗，可能再也不管用，想到這裏，不期然生出一絲惶恐。

首先，王弼認為上周最重磅的消息，就是人民幣對美元跌破7算。讀者應該知道7算一路以來是一個重要的心理關口，雖然北京的財金官員常常以「沒事沒事」的態度處理7算這個心理關口，但畢竟是容許破位，而且選擇在美國加徵關稅後首個交易日來破7，還擊意味濃，而且CNH迅速跌破7.1，環球股票市場即時激烈震盪，標普500期貨單日跌超過100點，比特朗普在之前周五宣布加徵關稅的反應更大。

正如一位在幾個月前，曾跟王弼一起主持財經節目的外匯專家說，若人民幣破7，可以是無底（就是所謂進入了uncharted waters）。

人幣「破7」報復意味濃

到上周二早上9時半前，侵叔把中國列為匯率操縱國，即時生效，標普期貨跌勢加劇，曾跌至2775點（6月以來的低位），較8月1日的3014點，4個交易日跌了共8%！但戲劇性地，上周二早上9時半前，人行把人民幣中間價定在6.96水平，市場認為是在派定心丸，美股開始報復式反彈，輾轉反彈到上周五亞洲時段的2940點，完全回補周一的裂口。

其後，市場又突然傳出消息，侵叔因北京不依承諾購買美國農產品，有機會恢復制裁華為，標普期貨又一度再破2900點，因侵叔澄清只是美國政府部門不會購買華為產品，但同時說，9月跟北京的貿易談判有機會取消，股市強烈波動，標指期貨最後收2923點，總結一周跌幅不多，但波幅驚人！

政治方面，鴿派侵叔處處呵護着股市，但屬鷹派的國務卿蓬佩奧，旗下國務院發言人於周四就香港發生的持續衝突，公然干預香港事務之餘，竟以流氓政權（Thuggish Regime）一詞批評中央政府！如果對有國際政治有多少認識的，應知道流氓政權這個外交詞彙不是亂用的，美國目前只以Rogue State形容6個國家——伊朗、古巴、蘇丹、敘利亞、朝鮮和委內瑞拉，現在竟以Thuggish Regime來形容擁有5000年古老文化的中國，實在是別有用心！

美英衝擊現有秩序意圖明顯

另外，英鎊連番創出近期低位，反映英國無序脫歐機會高。英國在歐洲製造矛盾，美國又向中國發動貿易貨幣戰，英語世界破壞現有世界秩序的計劃明顯，而且多處地方已現亂象，現在投資，實在不似是進擊的時機，難怪王弼近來回報最好的投資，竟然是美國投資級別的企業長債，年初因客戶經理找生意怕麻煩才買入，現在回報最好，實在是始料不及！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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