何國良：兩大風險勿掉以輕心

中美貿戰愈演愈烈

而且，在美股收市前，美國更決定將中國列為貨幣操控國，為上周二亞洲市場開市添加極大的不確定因素。結果，港股在周二就出現了裂口低開近800點的狀况。其後，在市場對事件有更深入的解讀，以至人民幣匯率出現比預期平穩的走勢後，港股在周內成功收復了這個裂口。上周文章雖然曾提及，「中方在處理整個事情的過程相當平穩，所以市場過度超賣也許是一個窗口機會。」但在兵荒馬亂期間，又有多少普羅投資者可以成功地找到這個機會呢？

以上的市况討論可能不少專欄亦有提及，但筆者發現美股市場在上周三有一幕，並沒有太多報道提及。周三美股開市初段，曾經出現了超過2%的跌幅，由於隨後巿場在買盤出現後，收復了不少失地，最終市場收盤時只是微跌，因而沒有吸引太多媒體的報道。筆者花了些力氣嘗試找出閃跌的原因，答案當然眾說紛紜。其中以美債息率的快速變化像是較為可靠的因由，說到底，這種變化來自於大家對未來經濟增長的擔憂。最近，有券商亦就有關題目作出研究，在此亦為大家介紹一下。

他們蒐集了美國100多年來出現過的18次經濟衰退數據，歸納了5個促成這些經濟衰退的主要成因。當中包括：工業營運突變造成大量庫存積壓，油價突變損害購買力並引發通貨膨脹，經濟增長過熱而誘發進取的緊縮貨幣政策，金融體系的不平衡和資產價格泡沫，以及最後的政府財政緊縮。

資產價格泡沫 政府財政緊縮

假設沒有其他因素，我們可以先從這五方面入手評估一下現况。

首先，庫存積壓原因似乎只是一個歷史原因，在近數十年，公司已經從歷史教訓中更懂得供應鏈管理（supply chain management）的技巧，同時之間，科技的進步亦驅使庫存管理更可行。另外，油價因素亦隨着美國對原油倚賴減少而淡化了。而且，近年頁岩氣的彈性供應亦約制了原油價格深速變化的風險。第三風險因素是突如其來的緊縮貨幣政策，近十多年，美國貨幣政策都能夠將市場通脹預期平穩保持在2%的水平上，因此，這方面亦不致加速引發經濟衰退的風險。

因此，金融體系的不平衡、資產價格泡沫和政府財政緊縮成了大家最關注的兩大風險因素！雖然報告中強調此因素現時仍不在危機水平，但這些方面的變化跟政治因素關係更為密切，投資者不宜太掉以輕心！

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[何國良 基金看世界]