周顯：示威免疫點與隱形的翅膀

他舉了一個例子，就是有一天，連登討論區有人發起要到交易所大堂示威，癱瘓股票市場，馬上有post出來取笑這人是傻瓜，說股票交易是自動對盤，就算佔領了交易所，市場也可以自動運作。馬上，即有數以百個的post出來，群起取笑樓主，事情自然不了了之。

佔領交易所 不會癱瘓股票買賣

一個自動對盤的系統，如果總部被佔領了，沒有人上班，究竟能不能自動運作下去，這道理是很明顯的。再說，交易所除了股票買賣系統之外，還有很多其他的工作，這也是不證自明的。

很多人都認為，我是一個建制派，我先不去同意或否認這個說法。不過，我和大部分人不同的是，在政治立場上，我還是一個（在評論政經方面）實話實說的人，所以雖然佔領交易所大堂明顯違反了我的階級利益，我也完全不想這種事情發生，但我仍然要把討論區這雙「隱形的翅膀」的故事揭露出來……不過，也先此聲明，這個說法是由某名仁兄講的，我只是hearsay，並非親身經歷。

[周顯 投資二三事]