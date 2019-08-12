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盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元

【明報專訊】在特朗普連番施壓之下，聯儲局在經濟穩健情况下宣布減息0.25厘，令人聯想到白宮和聯儲局均有意藉着減息來令美元貶值。正所謂一石激起千重浪，在各為其主下，環球各國央行均意識到美國開打貨幣戰，便立刻回應跟減息，實行奉陪到底，不讓自身國家貨幣升值。那麼聯儲局和各國央行之間的貨幣戰到底鹿死誰手？我有以下判斷，大家不妨參考。

第一，正所謂司馬昭之心路人皆知，聯儲局在經濟穩健下仍然減息，說是防患於未然，但實際是希望藉着減息來促使美元貶值或阻止美元升值，以增加美國貨出口。所以及後巴西、新西蘭、印度和泰國央行也回應聯儲局減息而宣布減息。當中新西蘭最為兇狠，由1.5厘減息半厘至1厘，比市場預期減多了一倍。印度亦減35點子比市場預期為多，泰國在無減息壓力下也宣布減息0.25厘，反映其他國家央行採取寬鬆貨幣政策的程度遠遠高於聯儲局，令美元得不到貶值的甜頭。反過來見到新西蘭儲備銀行減息後，澳紐元因而大跌，兼且新西蘭儲備銀行亦表示未來仍會減息，亦不介意負利率，故在這「特鴿」的貨幣政策下，紐元兌美元或日圓仍有大幅貶值空間。

第二，在各國央行鬥寬鬆下，形成惡性循環的後果，而其他央行亦跟隨美國減息的話，這便抵消了美國減息所帶來美元貶值的壓力，所以不排除未來美元在減息影響下，美匯指數仍會上升。

美經濟穩但減息 目的是打貨幣戰

第三，現階段要重點判斷哪些央行寬鬆的力度最強，哪些沒有寬鬆壓力，然後在交易中要選擇這兩隻貨幣做組合，意思是買入沒有寬鬆力度或寬鬆力度較弱的的貨幣，而沽出寬鬆力度最強的貨幣。現階段以日本和瑞士沒有寬鬆貨幣的壓力，所以可選擇買入日圓或者瑞士法郎；而且日圓和瑞士法郎均有避險功能，故在這亂世下應有作為。至於寬鬆力度大的國家，是歐元區、英國、澳洲和新西蘭，歐洲央行甚至有機會重啟量寬，英國和歐盟則面對硬脫歐的困境，澳洲面對樓市進一步下行風險，而新西蘭則明言會繼續減息及可能出現負利率，故這4隻貨幣可以做空為主。

各國央行鬥寬鬆 儲局如意算盤打不響

我認為美元雖然也有減息壓力，但估計力度不及其他央行，所以後市我仍然看好。如果想做套息交易財息兼收的話，可以沽歐元兌美元來套息。我認為今次在這個貨幣戰美國不會得逞，原因是美國經濟遠較其他國家優勝得多，故聯儲局的貨幣政策鴿極有限。相反，其他國家的經濟衰退的衰退，放緩的放緩，故寬鬆貨幣政策的程度一定會較聯儲局更為猛烈。

看好美元後市 沽歐元兌美元套息

第四，聯儲局在經濟穩健下減息，以及美國突然將中國列為貨幣操縱國，明顯就是打開貨幣戰的大門。除中國之外，過去特朗普經常炮轟歐盟操縱及貶低歐元匯價，而得到貿易上的益處，所以要提防美國稍後時間也會把歐盟列為貨幣操縱國。在9月18日聯儲局會議息前，歐洲央行先會在9月12日議息，估計歐洲央行有機會宣布進一步負利率及重啟QE，一方面會令歐元受壓而令美匯回升；二方面會引來特朗普不滿，繼而不排除又將歐盟定性為貨幣操縱地區令歐元加重受壓。

第五，有分析指日本央行為阻止日圓升值也會有措施出台，但我認為剛剛相反，因為日本在經濟穩健下進行寬鬆貨幣政策的話，這樣或會激怒特朗普從而向日本報復，向日本汽車徵收關稅，甚至將日本列為貨幣操縱國，相信安倍、政府以至日本央行行長黑田東彥絕對不敢得罪特朗普，而刻意加入貨幣戰壓抑日圓，故此我判斷日圓沒有這顧慮之下，後市仍然可以睇高一線。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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