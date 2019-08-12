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龐寶林：資金續湧負息債

【明報專訊】隨着聯儲局十年一遇的減息的開始，全球經濟下行壓力逐漸增大，各國央行紛紛開始跟隨聯儲局的低利率政策，本周三一天之內接連有3家央行減息，分別為新西蘭、泰國與印度央行，此外，印度與新西蘭減息的幅度大超預期，說明目前局勢引發的外部不確定性使得各國央行紛紛考慮寬鬆的貨幣政策作為首選的防守策略。

在中美貿易戰逐漸進入白熱化，美國將中國列為匯率操縱國後，依然緊繃的中美關係又一次遭到衝擊，使得全球不安情緒高漲，資金紛紛轉向以避險為主的債券市場。全球資金棄股投債，今年以來股市撤離約1.7萬億美元，債券市場大量資金的流入使得負利率債券規模再上新高，根據德意志銀行的數據顯示，目前全球負收益債券總額已經達到15萬億美元，佔全球總投資級債券比例的25%，自2018年10月以來，這個數字已經增長了幾乎兩倍，表明全球形勢對經濟前景的影響比較大，通脹依然疲軟。

中美關係再惡化 資金棄股投債

歐元區今年以來經濟下行壓力持續增大，投資者信心指數一路下跌，製造業萎縮，通脹依舊疲軟，英國無協議脫歐的預期不斷增加，加上貿易戰影響，使得避險情緒不斷升溫，歐洲國家主權債券收益率繼續陷入負值，愛爾蘭10年期國債和荷蘭30年期國債周一也加入負收益率的國債行列。上周五，德國各期限國債收益率首次全面跌入負值區間，目前為止，德國、丹麥、瑞士及荷蘭是國債收益率全線都是負值的國家。

那麼在歐洲國債收益率負數的情况下，為什麼仍然還有資金進場、做看起來賠錢的生意呢？首先，基於外部不確定性增加，尤其是全球範圍內的貿易紛爭愈發激烈，對全球前幾大經濟體的負面影響增加。內部來說，英國硬脫歐風險增加，經濟展望仍然偏向下行，製造業尤其疲軟。內外因素相結合使得市場避險情緒濃厚，作為避險資產的債券成為投資者的首選。

負息債靠資本利得獲回報

第二，對於債券投資者來說，總回報一部分是類似利息的收益，另一部分是資本利得，購買負利率債券的風險相對來說較大的原因是沒有利息收益，所有的回報都只能來自資本利得，而資本利得產生的必要條件是利率水平繼續下行。眾所周知債券的價格與利率呈現負相關的關係，加上其凸性的特點使其具有漲多跌少的特點。

雖然此次歐洲央行決定維持利率不變，但基於目前的經濟形勢預估歐洲央行9月減息可能性大幅增加，甚至可能擴大政府購買債券規模，所以基於利率有可能進一步走低，使得債券價格大幅上升，即使目前歐洲國債利率為負，仍有投資者購買。如奧地利政府與2017年發行的百年債，在兩年時間上升了89%，漲幅主要來自今年3月之後且幅度達到61.19%，7月12日至今一個月已經飈升28.8%，年化漲幅竟達到1000%，上升動力十足的資本利得當然會吸引大部分投資者。

第三，一些機構投資者對於負收益債券的購買屬於不得已而為之。全球性投資機構會被動的配置低風險的政府債券，如養老金必須有一部分投資國債，機構投資者不可能把錢放在保險箱。

最後，由於利率下行的可能性增大，歐洲央行擴大政府債券購買規模可能性增強，投資者就不會擔心無人接收負利率債券，只要有歐洲央行做最後的「接盤俠」，買賣國債就仍然存在資本利得。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

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