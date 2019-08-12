龐寶林：資金續湧負息債

在中美貿易戰逐漸進入白熱化，美國將中國列為匯率操縱國後，依然緊繃的中美關係又一次遭到衝擊，使得全球不安情緒高漲，資金紛紛轉向以避險為主的債券市場。全球資金棄股投債，今年以來股市撤離約1.7萬億美元，債券市場大量資金的流入使得負利率債券規模再上新高，根據德意志銀行的數據顯示，目前全球負收益債券總額已經達到15萬億美元，佔全球總投資級債券比例的25%，自2018年10月以來，這個數字已經增長了幾乎兩倍，表明全球形勢對經濟前景的影響比較大，通脹依然疲軟。

中美關係再惡化 資金棄股投債

歐元區今年以來經濟下行壓力持續增大，投資者信心指數一路下跌，製造業萎縮，通脹依舊疲軟，英國無協議脫歐的預期不斷增加，加上貿易戰影響，使得避險情緒不斷升溫，歐洲國家主權債券收益率繼續陷入負值，愛爾蘭10年期國債和荷蘭30年期國債周一也加入負收益率的國債行列。上周五，德國各期限國債收益率首次全面跌入負值區間，目前為止，德國、丹麥、瑞士及荷蘭是國債收益率全線都是負值的國家。

那麼在歐洲國債收益率負數的情况下，為什麼仍然還有資金進場、做看起來賠錢的生意呢？首先，基於外部不確定性增加，尤其是全球範圍內的貿易紛爭愈發激烈，對全球前幾大經濟體的負面影響增加。內部來說，英國硬脫歐風險增加，經濟展望仍然偏向下行，製造業尤其疲軟。內外因素相結合使得市場避險情緒濃厚，作為避險資產的債券成為投資者的首選。

負息債靠資本利得獲回報

第二，對於債券投資者來說，總回報一部分是類似利息的收益，另一部分是資本利得，購買負利率債券的風險相對來說較大的原因是沒有利息收益，所有的回報都只能來自資本利得，而資本利得產生的必要條件是利率水平繼續下行。眾所周知債券的價格與利率呈現負相關的關係，加上其凸性的特點使其具有漲多跌少的特點。

雖然此次歐洲央行決定維持利率不變，但基於目前的經濟形勢預估歐洲央行9月減息可能性大幅增加，甚至可能擴大政府購買債券規模，所以基於利率有可能進一步走低，使得債券價格大幅上升，即使目前歐洲國債利率為負，仍有投資者購買。如奧地利政府與2017年發行的百年債，在兩年時間上升了89%，漲幅主要來自今年3月之後且幅度達到61.19%，7月12日至今一個月已經飈升28.8%，年化漲幅竟達到1000%，上升動力十足的資本利得當然會吸引大部分投資者。

第三，一些機構投資者對於負收益債券的購買屬於不得已而為之。全球性投資機構會被動的配置低風險的政府債券，如養老金必須有一部分投資國債，機構投資者不可能把錢放在保險箱。

最後，由於利率下行的可能性增大，歐洲央行擴大政府債券購買規模可能性增強，投資者就不會擔心無人接收負利率債券，只要有歐洲央行做最後的「接盤俠」，買賣國債就仍然存在資本利得。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]