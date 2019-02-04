摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼

中移動上周五升過4%，創2個月最大升幅，上試65元水平。惟中線走勢上，中移業績後最少被3間券商下調目標價，認為中移動4G業務面臨挑戰。在基本因素仍未有明顯好轉的情況下，或影響股價的反彈空間。如投資者認為中移股價有機會已見底，但中線未必出現大升情況，可考慮以中移動界內證47012應市，上下限區間為65元至80元，如以上日收市價及到期時中移動股價處於界內計，潛在回報率約47%。

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