摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼

【明報專訊】市場擔心環球經濟前景轉差，港股上周跌勢持續，全星期跌979點，失守26000點水平。恒指連跌3周，累積跌幅逾2800點。重磅股中移動（0941）業績後抽升，成市場焦點。集團上半年盈利倒退14%，為17年來最大跌幅，不過管理層強調全年維持派息力求穩定，有分析認為此意味集團很大機會上調派息比率，加上今年資本開支指引最多1660億元人民幣，較上年度少11億元，紓緩市場對5G相關成本急增的憂慮。
中移動上周五升過4%，創2個月最大升幅，上試65元水平。惟中線走勢上，中移業績後最少被3間券商下調目標價，認為中移動4G業務面臨挑戰。在基本因素仍未有明顯好轉的情況下，或影響股價的反彈空間。如投資者認為中移股價有機會已見底，但中線未必出現大升情況，可考慮以中移動界內證47012應市，上下限區間為65元至80元，如以上日收市價及到期時中移動股價處於界內計，潛在回報率約47%。
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