經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

下一篇 上一篇

摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼

【明報專訊】市場擔心環球經濟前景轉差，港股上周跌勢持續，全星期跌979點，失守26000點水平。恒指連跌3周，累積跌幅逾2800點。重磅股中移動（0941）業績後抽升，成市場焦點。集團上半年盈利倒退14%，為17年來最大跌幅，不過管理層強調全年維持派息力求穩定，有分析認為此意味集團很大機會上調派息比率，加上今年資本開支指引最多1660億元人民幣，較上年度少11億元，紓緩市場對5G相關成本急增的憂慮。

中移動上周五升過4%，創2個月最大升幅，上試65元水平。惟中線走勢上，中移業績後最少被3間券商下調目標價，認為中移動4G業務面臨挑戰。在基本因素仍未有明顯好轉的情況下，或影響股價的反彈空間。如投資者認為中移股價有機會已見底，但中線未必出現大升情況，可考慮以中移動界內證47012應市，上下限區間為65元至80元，如以上日收市價及到期時中移動股價處於界內計，潛在回報率約47%。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

上 / 下一篇新聞

社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
政治抽水 易釀公關災難
政治抽水 易釀公關災難
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
大行料港交所純利微跌
大行料港交所純利微跌
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
上半年黃金需求3年新高
上半年黃金需求3年新高
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
秘魯盼借助港平台吸引資金
秘魯盼借助港平台吸引資金
張兆聰：沽港交所增持現金
張兆聰：沽港交所增持現金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
雷士照明出售七成中國業務
雷士照明出售七成中國業務
金子：港股低迷 港交所Put 21522
金子：港股低迷 港交所Put 21522
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
三十年河東 三十年河西
三十年河東 三十年河西
現今保險公司 承保長壽「風險」
現今保險公司 承保長壽「風險」
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
陳政生：招金候9元買 看12.5元
陳政生：招金候9元買 看12.5元
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
技術取勝：恒生處長期升軌之上
技術取勝：恒生處長期升軌之上
潘迪藍：中美似不打算達協議
潘迪藍：中美似不打算達協議
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
李順威：長倉集中 小心走火警
李順威：長倉集中 小心走火警
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
何國良：兩大風險勿掉以輕心
何國良：兩大風險勿掉以輕心
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
王弼：世界新秩序已悄然降臨
王弼：世界新秩序已悄然降臨
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
湯文亮：香港失業率將飈升
湯文亮：香港失業率將飈升
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
廖偉強：修補美好的香港
廖偉強：修補美好的香港
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
龐寶林：資金續湧負息債
龐寶林：資金續湧負息債
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
映日灣收6700票 超額18倍
映日灣收6700票 超額18倍
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
菁雋開放式細絕全城
菁雋開放式細絕全城
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
三高患者也可買醫療保
三高患者也可買醫療保