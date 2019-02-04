瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550

【明報專訊】自今年全球主要經濟體先後減息以來，黃金價格開始持續走高，現貨金近月突破1400美元一盎司的心理關口，並創出超過6年高位，高見1500美元水平。隨着中美貿易糾紛近日突然惡化，黃金及美國國債受巿場追捧，10年期美國債息率日內跌破1.8%，黃金價格亦逼近1460美元的水平。投資者如希望在波動巿况中留意避險資產，可留意S金ETF（2840）及其相關Call輪，巿場較貼價的選擇為瑞銀的S金Call 21550，行使價1221元，20年1月到期，有效槓桿約10.8倍。根據瑞銀的交易紀錄，上周資金順勢繼續追入21550以作看好金價的好倉部署。騰訊將公布業績，通常業績前投資者都偏向買入認購證做部署，不過由於近日騰訊跌勢非常急，之前較熱門的認購證或已變得非常價外，如投資者看好騰訊，可留意騰訊控股認購20032，行使價360.2元，2019年9月到期，有效槓桿約14倍。看淡騰訊，可留意騰訊控股認沽17250。
（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）