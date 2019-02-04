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何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583

【明報專訊】騰訊公布業績在即，市場氣氛觀望，而股價雖然回軟，但暫時仍保持在200天線及250天線以上，或逐步形成整固格局。向上觀望上試50天線約350元的阻力，支持下移至參考330元。騰訊340元反覆，較多資金觀望股價回勇的機會，看好可考慮騰訊認購證20583，行使價384.2元，19年11月到期，實際槓桿約10.4倍。相反看淡可留意騰訊認沽證19227，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿約8.3倍。中國平安（2318）即將公布業績，上周五跟隨大市倒跌，高開在89元後輾轉回軟，收市暫守87元。平安偏軟下，資金即使作好倉部署，策略上亦未見進取，主要考慮行使價約90元的輕微價外認購證，看好可考慮平安認購證22135，行使價91.18元，2019年11月到期，實際槓桿約11.5倍。相反看淡可留意平安認沽證29357，行使價84.38元。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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