何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583

【明報專訊】騰訊公布業績在即，市場氣氛觀望，而股價雖然回軟，但暫時仍保持在200天線及250天線以上，或逐步形成整固格局。向上觀望上試50天線約350元的阻力，支持下移至參考330元。騰訊340元反覆，較多資金觀望股價回勇的機會，看好可考慮騰訊認購證20583，行使價384.2元，19年11月到期，實際槓桿約10.4倍。相反看淡可留意騰訊認沽證19227，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿約8.3倍。中國平安（2318）即將公布業績，上周五跟隨大市倒跌，高開在89元後輾轉回軟，收市暫守87元。平安偏軟下，資金即使作好倉部署，策略上亦未見進取，主要考慮行使價約90元的輕微價外認購證，看好可考慮平安認購證22135，行使價91.18元，2019年11月到期，實際槓桿約11.5倍。相反看淡可留意平安認沽證29357，行使價84.38元。（本結構產品並無抵押品）
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