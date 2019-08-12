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劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標

【明報專訊】港股上周初承接跌勢下挫，惟低位終見支持，出現明顯反彈。恒指跌破6月低位，下試年初水平，但不少股份仍守於5、6月低位，反映資金並非恐慌性拋售，惜貨而沽。目前的形勢並不算太差，惟難言會否惡化，現時只宜博反彈，並認清資金惜貨對象。

上周初，恒指進一步向下，曾跌至25397點，但即市大反撲升至26317點遇阻力，周五收報25939點，全周跌979點或3.64%；國指跌3.43%。大市日均成交893億元高於60天平均一成多；周五成交回落至685億元。

上周跌市 未至恐慌性拋售

大市方面，據《明報》港股數據庫，周五升跌比率20比80，跌逾3%佔下跌股份一成多；大市連續5日跌多升少後反彈，但只能維持兩日，周五普遍下跌，但沽盤已明顯收斂。全周計，升跌比14比86。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有一半跌幅超過4%、跑輸恒指國指；原材料跌近6%表現最差，其次地產、本地金融、中資金融等跌逾半成。

上周二，恒指跌25397點大彈，成交大增，並以高位收市，反映該水平初見吸引力或看淡資金平倉，有機會出現短期底部。但後市去向，關鍵將會是反彈力度，倘若向上受制於下跌裂口位約26500至26900點回落，或重拾跌軌；若然可以升穿26900點企穩，方有望中線見底。至於中短線趨勢寬度，呈現超賣，惟或會持續一段時間。恒指國指成分股上周幾乎已全線跌穿20天線，高於50天線的比例上周亦跌至一成，情况與5、6月份中短線超賣，當時超賣情况維持了近一個月，因此不宜估底，要等待轉強信號出現。

恒指國指跌穿5、6月低位，數據庫涵蓋約380隻股份，有超過三成股份近兩周低位仍高於5、6月低位。如李寧（2331）上周跌至50天線附近已回升，近兩周低位17.66元，大幅高於5、6月低位12.4元四成，資金明顯惜貨。藍籌股中，中生製藥（1177）、舜宇（2382）近兩周低位高於5、6月低位兩三成，申洲（2313）、恒隆地產（0101）、石藥（1093）高於低位半成至一成；重磅股平保（2318）、騰訊（0700）高出4、5%，顯現強勢。走勢上，平保跌至85元初見支持，但若大市形勢惡化，不排除失守。中線80元將為關鍵支持，屆時可更積極部署。

新濠須守穩16.6元支持

以行業來看，燃氣供應、食物飲品、紡織及服飾、博彩及消閒、公共事業各有約六成股份守住5、6月低位之上。新奧（2688）、潤啤（0291）、安踏（2020）、粵投（0270）明顯高於低位。博彩及消閒行業中，濠賭股普遍險守5、6月低位，新濠（0200）最強，跌至16.6元已有支持，高於6月低位一成。未來要視乎濠賭股能否繼續守位5、6月低位，守穩新濠反彈料可上試18元，一旦跌穿16.6元，則或要下試15元水平。

[劉思明 數據尋寶]

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