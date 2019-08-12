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張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博

【明報專訊】恒指上周五跌181點，收報25939點，成交金額685億元。上周全球股市下跌，但美股明顯優於其他地區，美股急彈逾300點後中港股市卻衝高回落，成交金額較上周四反彈市更少，承接力相當弱。

上周初壞消息不斷，全球股市急挫後有力反彈，恒指由最低位25397點反彈至26313點，反映估值已開始跌至吸引水平。只是低位回升後又缺乏買盤，周四反彈市成交額已是5個交易日以來最少，周五先大升後倒跌，高低波幅達374點或接近1.5%，但成交額更進一步下降，投資者都靠邊站，又或者資金持續流走中。

中資電訊股吸避險資金

市場的表現也不好。中移動（0941）業績乏善可陳，但管理層承諾維持派息平穩，股價大升3%，聯通（0762）也跟隨逆市向好。正常來說，中資電訊股缺乏賣點吸引力低，但市場在全面避險下，還是將資金停泊在此。上周由低位領升大市的友邦（1299）周四衝高回落，周五更大陰燭穿頭破腳，騰訊（0700）也出現類似走勢，大市缺乏領升股。

另外，太古（0019）及太古地產（1972）出現彈散的情况，上周四公布平穩業績後股價大漲，周五卻又打回原形大跌4%。

但原來是有春江鴨知道中央出手打壓系內的國泰（0293），更有指中資企業已發內部通知，要求公幹不得乘坐國泰及港龍航班。最終對國泰的打擊有多大，視乎中央的執行力度，但市場一定會認為這是政治報復，先是太古廣場拒絕警察入內而被示威者大讚，又不懲罰被控暴動罪、但並未被定罪的機長。港資股本就面對政局不明這個利淡，現在更要面對政治報復風險，無疑是雪上加霜。

5G概念股大瀉 可博反彈

中美關係再度惡化，美國禁止聯邦機構購買或使用5家中國企業的電信或視頻監控設備，遭限制的公司包括華為、中興通訊、海康威視、海能達以及大華科技。中興通訊（0763）A股跌停，H股跌7.8%。但與之相關的手機設備股倒還硬淨，舜宇（2382）更成功維持上升。

美國加徵新一輪關稅，集中打擊電子消費類產品，故消息公布後手機設備股暴瀉。但就算真的開徵新關稅，市場總還是要用手機，需求仍在，而觀乎特朗普的往績多是雷聲大、雨點小，隨時嚇完一輪又延遲實施，沒有下文。考慮到股價下跌已反映了不少風險，5G概念股大瀉下股價也變得硬淨，會是博反彈的較好選擇。

舜宇上周五亦公布，7月份於光學零件分部，玻璃球面鏡片出貨量同比增長12.8％至262.3萬件，環比增長5.3％；手機鏡頭出貨量同比增加23.0％至1.09億件，環比增長7.5％；車載鏡頭出貨量同比增加19.7％至409萬件，環比減少1.7％；其他鏡頭出貨量同比增加18.8％至482.7萬件，環比增長22.2％。

舜宇出貨量同比增長12.8％

集團整體表現不俗，同業丘鈦（1478）公布出貨量後股價也向好，市場正憧憬手機設備股步入復蘇周期。若隨大市回落，可逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]

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