金子：港股低迷 港交所Put 21522

上周四整體輪證資金流較靜，恒指熊證有超過2800萬元淨流入，好倉則合計有超過4000萬元淨流出。恒指熊證重貨區位於27500點和27800點，牛證則位於25300點。筆者上周推介騰訊沽證（21599）最高回報超過30%，但本周三騰訊（0700）公布業績，投資者可以留意其業績才再決定入市方向。

筆者對港股後市方向未回復信心，暫時以沽證或熊證為主要部署，同時可以作為對沖手持股份。其中本周可以留意港交所（0388），其與騰訊同日公布業績，由於近期成交受中美貿易戰及人民幣下跌影響，不明朗因素增加，對港股造成壓力。

大行野村發表研究報告指，港交所在市況轉弱下，料第二季盈利將按季下跌11%，按年減少6%，目標價下調至309元。技術上，港交所上周五跌穿250天線水平，投資者可以小注買入其沽證（21522）。

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