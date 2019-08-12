蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相

香港GDP主要由貿易、投資、消費構成。先講貿易，香港第二季進出口按年跌幅都加劇，但其實第一季已在下跌，顯然中美貿易戰是最主要原因。

第二講投資，政府話「固定資本形成總額連跌三季，第二季按年跌12.1%」。對，已連跌三季，今年6月開始的示威會影響上年底的投資嗎？單講今年第二季，是什麼令投資氣氛惡化？且看《逃犯條例》修訂事件簿：2月13日，特區政府宣布提出修訂《逃犯條例》；3月6日，美國商會向香港保安局表示對有關修訂有強烈保留；4月5日，英國國會外交事務委員會發表報告，指修例等爭議令人擔憂香港走向「一國一點五制」。可見早於3、4月，英美為首的外國已憂慮修例，外商投資意欲受損。

第三講消費，香港零售業總銷貨價值按年跌幅由5月份的1.4%，擴大到6月份的6.7%，無疑多區的示威對6月零售有影響，但同進出口一樣，有示威前已在下跌，而6月跌幅相比過往低潮時亦不算什麼。2016年全年的零售業總銷貨價值便下跌8.1%，當時受中國經濟放緩、美元強勢、中國客轉往日韓歐美消費等因素影響，今年至少亦受首兩個因素打擊。

投資氣氛惡化 早在示威活動前出現

最後講信貸評級，陳茂波話「兩家國際信貸評級機構都關注本港大規模遊行和激烈抗議造成的影響」。他沒說的，我來補充：7月5日穆迪表示「香港近期的大型示威活動是制衡制度的一部分，有助支持香港的體制實力。如果制衡力量有減弱迹象，對香港的評級有負面影響」。

（筆者為證監會持牌人）

招銀國際研究部策略師

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