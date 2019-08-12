林少陽：公司不回購 反映管理層審慎

市况似去年第四季 今輪跌勢更急

今年8月，港股亦是在美國單方面宣布對中國餘下3000億美元進口貨品加徵10%關稅後，便一路捱打。耐人尋味的是，早於特朗普宣布加徵中國關稅之前，港股已於7月26日開始回落。

若以7月25日收市價28594點作為起步點計，恒指至周二低位25397點，累計跌幅已近3200點，幅度與去年10月份已接近睇齊。不同者，是去年用了整整一個月的時間，才跌去3200點，而今個跌浪，至今只花了8個交易日，便已達到去年整個月的跌幅，沽售力量較去年更大。

與去年10月最大的分別，是今年本港經濟實力較去年差。連續兩個多月的反修例警民暴力衝突，令香港繼2003年SARS之後，再次被鄰近國家發出「高度警戒」級別旅遊警示。

最終香港經濟會否跟2003年SARS期間一樣，經濟陷入低谷，至今仍然是言之尚早。畢竟，2003年SARS期間本港失業率一度急升至8.6%，而目前本港失業率僅2.8%，接近全民就業。

經濟面臨SARS海嘯以來最大挑戰

從好處想，本港目前的經濟底子，遠較2003年時候優勝；從壞處想，則是一旦本港確認經濟已於今年進入由盛轉衰的轉捩點，則未來幾年經濟仍然有排衰。因此，上周特首林鄭月娥警告，本港經濟正陷入2003年SARS及2008年金融海嘯以來最大的挑戰，不一定是誇大其詞。

過往，每逢大跌市，上市公司及高層回購的紀錄必然大升。 7月底至今，公司回購及大股東增持的比例仍然是極之偏低。

以創出逾半年新低的8月6日為例，全日只得12家上市公司進行回購，撇除於倫敦證券交易所進行回購的渣打銀行（2888），回購公司數量更只得11家，與去年10月底的27家及今年1月3日的22家，不可同日而語。不排除那是因為董事局對企業前景變得審慎，不想浪費彈藥於股份回購上有關。

上市公司回購，存在不少限制，包括在公司業績公布前一個月，公司及高層均不得買賣上市公司股份。現時適逢上市公司公布2019年上半年度業績及2018/19截至6月底止全年業績的高峰期，8月初絕大部分上市公司仍然處於「禁止買賣期」（blackout period）。踏入中旬過後，假如上市公司回購及高層增持股份的數量仍未回升，則我們幾可肯定，上市公司管理層，對經濟前景確實是變得更加審慎，變相確認於現水平的上市股份價格，仍普遍未足夠便宜。

美股位高勢危 兩月後或終極一跌

貿易戰是沒有贏家的經濟戰爭。假如這次港股的跌浪，重複去年第四季那一個走勢，則港股在經過8月跌浪之後，繼續在低位徘徊，而美股及外圍股市，則在港股完成主要跌浪之後兩個月，才來一次終極一跌。上周美股反彈係威係勢，反而令上述劇本再次重演的機會增加。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]