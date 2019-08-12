陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行

其實，筆者知道有外國駐港領事致函表達關注同樣問題，而到了上周五，中國民航局正式向國泰發出風險警示，如國泰不作出合適回應甚至可能拒絕其飛機飛入中國境內，大家不妨觀察今日國泰的股價會否大跌。

示威事件勢影響國泰生意

事實上，受貿易戰等不利因素影響，國泰股價早已跌至僅能險守10元的心理關口，加上近日接連有示威者發起在香港機場的「接機」行動，飛來香港的旅客自也會減少，這不單會影響國泰的業績，其他包括內地的航空公司也會受到不利影響。

近期人民幣跌破七算，對內地的航空公司造成新的打擊，因內地航空公司的主要機票收入為人民幣，但購買波音飛機或燃油則要支付美元，人民幣若急跌，其以人民幣計價的收入會減少，卻要以高匯率兌換美元來支付買飛機和買燃油，變成廣東俗語所說的「滾水淥豬腸」——兩頭縮，受到雙重打擊。

大家不妨看看美元兌人民幣走勢和南方航空（1055）的股價，近年人民幣走弱，南方航空股價便無運行，如人民幣走強，則其股價便做好（見圖），今回如人民幣破七後續大跌，內地航空股的沽壓勢將持續，大家要小心。

另外，賣樓收入大部分屬人民幣的內房股，近年也發了不少美元債，人民幣若續跌也會令其受壓。

[陸振球 投資超限戰]