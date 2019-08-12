謝紹榮：現時是「危」還是「機」？

來到今天，也不知是命運安排還是本應如此，我們這群中年人終於要為下一代認真思考「去」與「留」的問題。

過去數年，不少港人都跑到海外置業，箇中原因與香港樓價居高不下有關。買樓有別於買棵葱，所以每當提及海外置業，筆者定必提醒身邊好友，要先弄清楚海外置業的動機：是為了移民還是旅居，是自用抑或投資？

對於打算長期移民海外生活的港人，海外置業確實比長期租賃划算，但假若心態是以旅居為主，短期租住反而樂得消遙自在，皆因可隨時轉換旅居地點。

海外房地產運作模式與港不同

另外，不少港人於海外置業前，都誤以為其他國家房地產市場運作模式與香港市場類同，殊不知置業後，才發現當地法規大都不利業主。二手交投和租賃市場活躍程度更難與香港相提並論。比方說，如果現時香港樓市是「冰封」，那麼不少海外市場簡直就是「冰靈柩」。

除了海外置業，今期亦流行研究如何移民，特別是二三線歐洲國家，例如葡萄牙、馬爾他、塞浦路斯，以及南美洲厄瓜多爾也有人討論。從前以為只會在節目《世界零距離》才聽到的國家名字，現在也有港人積極研究。

港非一無可取 未到非走不可境况

自古至今，人之所以離鄉別井，除了國家戰亂、政局不穩外，就業不足、人浮於事也是主要因素。現時香港政治體制雖不完善，但經濟具活力、軟硬件均優秀。平心而論，香港並非一無可取，距離非走不可之境地甚遠，奉勸港人切勿盲目跟風。

相反，香港過去數十年，每次出現社會動盪，及後發現均是入市好時機，既然「危」與「機」是一體兩面，港人與其憂傷，何不冷靜下來，分析現時情勢究竟是「危」還是「機」？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]