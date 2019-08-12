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陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園

【明報專訊】勃艮第給人第一印象，就是那些小小的聞名世界的小村莊，見不到半個人影，零零散散地分佈在緩和的山腰或山腳。自北向南的小山坡也就是200多、300米海拔，葡萄園快到山頂都是樹林。在半大陸氣候的勃艮第，冬天寒冷潮濕，日照的季節比較短，海拔到300米葡萄就不容易熟透了。這也是為何勃艮第的頂級及一級園都集中在山腰和近山腳的山坡上。

每次來勃艮第，從來沒有到來這個在勃艮第紅酒重鎮博納（Beaune）西南位於進入高原的背斜谷小村莊Saint Romain，這次終於結了緣分。第一次拜訪Domaine Henri et Gilles Buisson，正如酒莊名字所指，Henri是接待我的少莊主Franck Buisson的祖父，Gilles是他的父親。中法兩國有許多相似的文化，就是飲水思源。在酒莊就能深深的感受到。其實，當Franck熱情的開着車帶我去觀看陡斜山坡上的葡萄園，他對這塊土地的的感情彷彿躍上他臉上。

村莊在山丘上，南向面對向東北的葡萄國和背斜谷。東面的陡斜山坡是Saint Romain最有機會晉升為一級園的葡萄園，包括名叫《Sous la Velle》種植霞多麗（Chardonnay）的葡萄園。Saint Romain法定產區紅酒面積只有100公頃，葡萄園海拔超過350米，但陡斜的背斜谷送給當地葡萄園一個特別的小氣候，強勁的谷風為葡萄帶來了清除由日照和潮濕引起的腐爛，當地葡萄生長得特別壯健。

像許多勃艮第酒莊，Domaine Henri et Gilles Buisson釀造博丘不同產區的紅酒。不過我對於當地Saint Romain村酒的干白特別感興趣。Saint Romain只有村酒，既沒有一級園更不要說頂級園了。我品嘗的這兩款干白其中這款2017年的《Sous la Velle》和博丘的一級莊干白堪稱媲美，相當厚身濃郁感覺有張力，礦物質口感帶來了清新。因為村莊沒有一級園而鮮為人知，這款干白性價比非常好。產區以干白產量稍高，如果村莊的葡萄園有三分之一在最近的將來獲得晉升為一級園，那就要花費更多的買酒錢了。這干白估計可存放15年以上，買多幾瓶一定合算。

道指喇叭形大震盪 或跌至22000點

在上海舉行的中美貿易談判不歡而散。情况急轉直下，特朗普出乎中南海意料的立即亮劍，對中國剩餘的3000億元商品將在9月1日開始徵收10%關稅。人行也隨即讓人民幣貶值破七，跌破長期形成的心理關口，美國財政部也不浪費時間宣布中國為匯率操縱國，變化之快令人眼花撩亂。道瓊斯指數應聲大跌3％，觀乎道瓊斯近期技術走勢，形成一個喇叭形的大震盪形態。從技術分析角度來看，大有下跌到22000點才罷休的味道。且看特朗普又有什麼奇招應對。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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