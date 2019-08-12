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投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引

【明報專訊】聯儲局上月底一如市場預期減息，還有亞太區央行如新西蘭、印度和韓國都先後宣布減息，市場憂慮貨幣戰爆發，加上對全球經濟衰退憂慮升溫，投資者正尋找高息同時防守力兼備的避難所。回到本港，近期傳統高息防守股表現兩極，領展（0823）等近月強勢公用股見回調，估值同時較高，本地地產股近期更成跌幅較大的板塊，電訊股反而仍見一定支持，個別上周都見逆市向上。有基金經理相信，在現時投資者選擇不多下，難見大升但升勢穩定的電訊股，可望續吸引資金追捧。

明報記者 王俊騏

美國宣布向中國餘下3000億美元進口貨加徵10%關稅，以及把中國列為貨幣操控國，加上本港政局持續動盪，恒指全周累計蒸發了979點。電訊股近一周表現出一定抗跌力，香港電訊（6823）、中移動（0941）和香港寬頻（1310）仍錄升幅，兩者年初至今升幅最少都有一成或以上，香港寬頻升幅更達兩成。

香港寬頻今年以來升兩成

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，電訊股業務較簡單，進入手機年代，人們使用數據量會增加，不論外來環境如何都要用上。再加上現時投資者的選擇不多，個別公用股估值高昂，例如領展市帳率達到1.1倍，電訊股升勢較穩定，短期可望續吸引資金流入，而本地電訊股中較看好香港電訊，比較下其他本地電訊商股價表現都較差。至於中移動的確「賺少咗」，他料其他同業都有相近情况，而其股價亦由87元開始一直向下行，跌幅顯著之餘，同時未見有向上動力，估計在70元面對較大阻力位。

中移動料70元面對較大阻力

他又補充，中美貿易談判短期難見結果，加上10月底為英國脫歐死線，其後市况勢將較為沉悶。他稱連同香港政冶事件仍未解決，恒指短期內都以下行為主，難見大翻身，短線望24500至25000點，但中長期不排除可低見21000點。

電訊股中，香港電訊和中移動已公布了最新成績表。備受追捧的香港電訊上半年業績未有令投資者失望。期內公司純利按年增加16%，達到21.62億，EBITDA上升2%至57.33億，派息也同時增加，每單位中期派30.01仙，較去年同期派29.12仙有所增加，近年派息也一直呈穩定增長之勢。公司6月期末後付每名客戶平均消費額（ARPU）198元，按年升了2%，總客戶增加9%。

香港電訊半年業績未有失望

而中移動上半年純利下跌14.6%，EBITDA升3.6%，移動業務ARPU錄52.2元人民幣，按年跌10.2%，客戶輕微增長3.2%，派中期息1.527元，少於去年同期。還有其他主要電訊商尚未出業績，如果只比較股息率，大部分都有5%以上，但數到最高則為和記電訊香港（0215）的59%，但主要源自去年末期派一次特別息0.8元，有所拉高。

「趕尾班車」尋求高息的投資者，要留意兩個日子，香港電訊和中移動將分別於本月27日29日除淨，尚有兩個多星期尋找入市機會。澳門電訊業龍頭中信國際電訊（1883）則會在本周三公布中期業績，投資者亦可留意。

5G為各大電訊商下一個主要戰場，香港電訊維持謹慎投資做法，公司中期資本開支更按年有所下跌，達到13.32億。中移動上半年資本開支則達到852億人民幣，按年升了7.2%，但計及5G投資，估計全年不會超過1660億人民幣，會少於去年。

5G發展初期需電訊商大量資金投入，市場普遍都認為不利電訊商前景。參考大行在中移動和香港電訊績後的報告，大行對前者看法分化，大摩和摩通雙雙下調了中移動目標價，分別給予65和70元，摩通降評級至「中性」，大摩維持「跑輸大市」，但獲花旗及里昂升評級至「買入」。大摩則稱香港電訊業績大致合預期，維持「增持」評級，給予目標價14.5元。

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