經濟
許繹彬 港股通才

投資策略

下一篇 上一篇

許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施

【明報專訊】港股處於悶局拉鋸超過一個月終見明顯方向，不過可惜是向下突破的格局。自踏入8月起，港股便出師不利，光是首周已是跌近2000點，並在上周二內跌穿26000關口，最低曾見25397點，創下8個月新低。

貨幣貶值引發走資 料人行不樂見

最近兩個月以來大家都被一連串社會事件搞得身心俱疲，但無奈「禍不單行」，環球市場又被美國總統特朗普弄得滿城風雨。先是特朗普突然宣稱由於中國對買入大豆的態度不積極，將於下月1日起對3000億美元的中國貨品額外徵收10%關稅，當中並不包括本身已面對25%關稅的2500億美元產品，中國隨即反擊，表示將暫停購入美國農產品，中美雙方拳來腳往，香港實在不可能獨善其身，這無疑對香港經濟和股市「雪上加霜」。

然後人民幣更是10年以來首度跌穿七算，特朗普隨即將中國列為匯率操縱國，更是自1994年以來首次。美國此舉可謂掀起另一條戰線，在貨幣戰的號角悄然響起之下，中美之爭已進入白熱化階段，真是一波未平，一波又起。

中方一直以來採取各種措施手段去「保七」，例如封殺地下錢莊，逐步加緊外匯管制，盡能力堵住所有閘口以防走資，讓匯價維持於穩定水平，人民幣在未有太多先兆下意外地破七確實打市場一個措手不及，但人行會否真的任由貨幣貶值呢？畢竟如果投資者對貶值預期不斷升溫，便會將資金撤走，流入其他市場，筆者相信人行並不希望發生此類情况。

港股數日以來累跌近2000點，目前多項技術指標均顯示指數處於嚴重超賣階段，雖然上周港股有兩日出現反彈，但反彈力度不足，劣勢尚未能扭轉，大市氣氛未見有改善的迹象，「死貓彈」相信僅是技術性的反彈而已，始終一連串不明朗因素繼續籠罩大市，陰霾揮之不去。

儲定子彈 待市况好轉撈底

本地政經局勢動盪帶來的經濟影響已開始浮現，相信短期之內仍難以圓滿解決；加上人民幣「破七」令大市氣氛受壓，中美貿易戰又看似要升級至貨幣戰和科技戰，在大市未見回升動力之下，恐怕後市走勢相當疲弱，難有憧憬，投資者宜及早部署防風措施，緊扣安全帶，並時刻關注本地及外圍政經因素，儲定子彈待大市有好轉迹象後再伺機入市，撈底博反彈。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]

上 / 下一篇新聞

社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
社運頻繁 業界：拖累廣告業 「用戶無心機睇」 企業延遲推廣計劃
政治抽水 易釀公關災難
政治抽水 易釀公關災難
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
騰訊周三季績 大行料遊戲轉強
大行料港交所純利微跌
大行料港交所純利微跌
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
劉怡翔：打擊洗錢制度續完善
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
資本集團華村啟陽：美或再減息應對貿戰 新興市場受惠
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
新興市場國債息達雙位數 高回報值博
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
印尼駐港總領事館Purba：印尼力爭2030躋身五大經濟體
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
投資精靈：第一太平控股印多福 過去兩月逆市升
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
全球最大黃金ETF管理人道富：黃金牛市剛開始 有機會返歷史高位
上半年黃金需求3年新高
上半年黃金需求3年新高
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
鼎睿再保險：總部設港助提高賠付效率
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
LINE打入台灣 獲虛銀牌照
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
衣架商Mainetti 再循環方案減浪費
秘魯盼借助港平台吸引資金
秘魯盼借助港平台吸引資金
張兆聰：沽港交所增持現金
張兆聰：沽港交所增持現金
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
金山軟件擬為獵豹減值撥備逾12億
雷士照明出售七成中國業務
雷士照明出售七成中國業務
金子：港股低迷 港交所Put 21522
金子：港股低迷 港交所Put 21522
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
張兆聰：手機設備股硬淨 舜宇值博
三十年河東 三十年河西
三十年河東 三十年河西
現今保險公司 承保長壽「風險」
現今保險公司 承保長壽「風險」
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
李聲揚：水清則無魚 現在應買貨
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
謝偉銓：政府須正視中產置業窘境
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
沈永年：內地公司名義買樓 得不償失
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上
陳政生：招金候9元買 看12.5元
陳政生：招金候9元買 看12.5元
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
投資選擇不多 電訊股跑出 波動市顯抗跌力 估值較公用板塊吸引
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
陳增濤：姍姍來遲的Saint Romain一級園
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
謝紹榮：現時是「危」還是「機」？
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
陸振球：倘人幣續跌 內地航空無運行
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
高志堅：拳拳到肉得來又留有一手
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
林少陽：公司不回購 反映管理層審慎
技術取勝：恒生處長期升軌之上
技術取勝：恒生處長期升軌之上
潘迪藍：中美似不打算達協議
潘迪藍：中美似不打算達協議
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
蘇沛豐：政府沒告訴你的經濟真相
李順威：長倉集中 小心走火警
李順威：長倉集中 小心走火警
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
劉思明：港股方向未明 鎖定惜貨目標
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
何啟聰：上試350元阻力 騰訊Call 20583
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
瑞銀亞洲：黃金見1500美元 Call S金 21550
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
摩根大通亞洲：中移徘徊65至80元 界內證47012可吼
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
周顯：示威免疫點與隱形的翅膀
何國良：兩大風險勿掉以輕心
何國良：兩大風險勿掉以輕心
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
張佩儀：風高浪急 人幣定存先做短期
王弼：世界新秩序已悄然降臨
王弼：世界新秩序已悄然降臨
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
曾淵滄：人幣如一次過貶值 不足懼
湯文亮：香港失業率將飈升
湯文亮：香港失業率將飈升
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
陳永傑：降價賣樓僅個別業主
廖偉強：修補美好的香港
廖偉強：修補美好的香港
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
布少明：套股換樓 樓市購買力回籠
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
李志成：局勢多變 二手放緩租轉活
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
梁冠業．推介股份：友邦保險（1299）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
盧楚仁：買日圓瑞郎 做淡歐澳紐元
龐寶林：資金續湧負息債
龐寶林：資金續湧負息債
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
黃竹坑站4期擬下月招意向 港鐵鄧智輝：提供800伙 伺機推康城12期
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
3鐵路盤列陣出擊涉3241伙
映日灣收6700票 超額18倍
映日灣收6700票 超額18倍
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
陳欽杰劈價13% 1050萬沽太古城2房
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
新地石湖圍申加密度 擬建1.1萬伙
菁雋開放式細絕全城
菁雋開放式細絕全城
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
嘉湖均呎守萬元 重返年初價
三高患者也可買醫療保
三高患者也可買醫療保