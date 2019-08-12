許繹彬：貿戰進化貨幣戰 宜做好「防風」措施

貨幣貶值引發走資 料人行不樂見

最近兩個月以來大家都被一連串社會事件搞得身心俱疲，但無奈「禍不單行」，環球市場又被美國總統特朗普弄得滿城風雨。先是特朗普突然宣稱由於中國對買入大豆的態度不積極，將於下月1日起對3000億美元的中國貨品額外徵收10%關稅，當中並不包括本身已面對25%關稅的2500億美元產品，中國隨即反擊，表示將暫停購入美國農產品，中美雙方拳來腳往，香港實在不可能獨善其身，這無疑對香港經濟和股市「雪上加霜」。

然後人民幣更是10年以來首度跌穿七算，特朗普隨即將中國列為匯率操縱國，更是自1994年以來首次。美國此舉可謂掀起另一條戰線，在貨幣戰的號角悄然響起之下，中美之爭已進入白熱化階段，真是一波未平，一波又起。

中方一直以來採取各種措施手段去「保七」，例如封殺地下錢莊，逐步加緊外匯管制，盡能力堵住所有閘口以防走資，讓匯價維持於穩定水平，人民幣在未有太多先兆下意外地破七確實打市場一個措手不及，但人行會否真的任由貨幣貶值呢？畢竟如果投資者對貶值預期不斷升溫，便會將資金撤走，流入其他市場，筆者相信人行並不希望發生此類情况。

港股數日以來累跌近2000點，目前多項技術指標均顯示指數處於嚴重超賣階段，雖然上周港股有兩日出現反彈，但反彈力度不足，劣勢尚未能扭轉，大市氣氛未見有改善的迹象，「死貓彈」相信僅是技術性的反彈而已，始終一連串不明朗因素繼續籠罩大市，陰霾揮之不去。

儲定子彈 待市况好轉撈底

本地政經局勢動盪帶來的經濟影響已開始浮現，相信短期之內仍難以圓滿解決；加上人民幣「破七」令大市氣氛受壓，中美貿易戰又看似要升級至貨幣戰和科技戰，在大市未見回升動力之下，恐怕後市走勢相當疲弱，難有憧憬，投資者宜及早部署防風措施，緊扣安全帶，並時刻關注本地及外圍政經因素，儲定子彈待大市有好轉迹象後再伺機入市，撈底博反彈。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]