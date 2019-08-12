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陳政生：招金候9元買 看12.5元

【明報專訊】市場不確定因素持續擴散，港股上周初連日來走勢疲弱，即使在過去兩星期跌幅較深的情况下，14天RSI已連續多日跌至30以下的超賣水平，可是恒指仍未出現一個較像樣的反彈，只是徘徊在26000至26200點水平上上落落而已。8月1日過後遺留下來的3個下跌裂口，目前成功補回了一個，其餘兩個的跌幅較深，加上恒指已失守6月時的低位（26671點），走勢令人失望，相信短期難以補回其餘兩個裂口。

股市在短期內出現急跌，相信已令很多投資者信心受到重創。我們認為，現階段應對後市抱審慎的態度，惟歷史往往證明，每次股市出現大幅調整，其實正是低吸入市的好時機，視乎觀點與角度而已。因此，只要選對股份投資，逆市期間仍有賺錢機會。

美國總統特朗普前周突然宣布對價值3000億美元的中國商品加徵10%的關稅，中美貿易戰再度升溫，刺激金價一度升穿1450美元水平。我們認為，金價持續企穩每盎司1450美元後，將是新一輪升浪的開始，而升穿每盎司1500美元後，可上望每盎司1550美元。中美貿易戰前景仍未明朗，中長線而言，我們對黃金或相關投資產品的投資策略是「只買不沽」。

金價已進入長期上升周期

世界黃金協會發表最新《黃金需求趨勢》報告表示，全球首季黃金需求增長7%，達到1053.3噸，主因環球央行購買量持續增長，以及黃金ETF（交易所買賣基金）實現了增長；加上中美貿易關係突然惡化、地緣政局不明朗和金融市場波動，均令黃金發揮避險作用。我們認為，多個不明朗因素影響下，市場避險情緒持續升溫，令黃金需求有增無減。何况美國經濟進一步放緩而開始減息，亦利好黃金。因此，在如此波動的市况下，黃金或相關投資產品具一定抗禦風險能力。

本地上市的黃金相關股之中，招金礦業（1818）、山東黃金（1787）最能反映金價的走勢，當中招金近3個月來走勢較為強勁，升了四成，現價更屬3年高位。若股價成功企穩10.02元，則有機會向2012年高位14.48元進發。惟股價近期升勢過急，建議回至近9元水平以下才買入，中線看12.5元，跌穿7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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