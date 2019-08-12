黃德几：新意網業務穩定 整固後有望再上

集團去年12月以54.56億元投得一幅將軍澳市地段第131號的用地。該地段屬高端數據中心專屬用地，可提供總樓面面積約120萬平方呎，並且鄰近集團已有的MEGA Plus，因此將與現有的業務產生協同效應，有助集團業務進一步擴展。集團於2018年1月投得的荃灣用地現已進入設計和規劃階段；待兩個項目落成後，集團的數據中心設施組合的樓面面積，將由約140萬方呎擴展1倍至280萬方呎，將有助提供不同價格的產品組合，以滿足客戶需求。

過去一年連奪兩項目

另外，集團亦繼續提升現有數據中心的設施及基建，MEGA-i現正進行優化工程，包括增加數據中心空間，並提升電力功率容量，以配合新客戶和現有客戶持續增長的需求。至於位於沙田的MEGA Two，為連接內地的樞紐數據中心，已經成功吸納一家大型地區互聯網企業。

5.4元以下吸 反彈阻力6.5元

走勢上，自7月中形成下降軌，8月6日跌至5元止跌回穩，惟10天和250天線得而復失，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢有望改善，宜候低5.4元以下吸納，反彈阻力6.5元，不跌穿5元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]