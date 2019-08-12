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沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

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沈永年：內地公司名義買樓 得不償失

【明報專訊】在香港與在內地買樓，無論是法規、程序，以至所需文件、所經的政府部門都有相當大的分別，尤其很多香港人都不了解內地人的生活、投資、買樓或租樓習慣，以致他們到內地購買物業經常遇到困難，甚至「中伏」，蒙受金錢上的損失。

有很多讀者都曾經問我，應否以公司名義來購買內地物業？我的答案是絕對否定的！在香港這個樓價長期高企的地方，很多人都選擇成立有限公司來購買物業，從而節省稅項，尤其在政府雙辣招壓制下，若以公司股權轉讓方式買樓，買家不用支付政府向一般物業買賣徵收的額外稅項；而且，在香港以公司名義買賣物業，通常經律師樓處理相關手續，而律師樓亦會審查清楚一切關於物業產權、公司財政狀况等資料後，才安排相關交易程序，整個過程透明度相當高且非常可靠，所以二手買家亦願意購買由公司名義持有的物業。

政府直接監察帳戶 難慳稅

然而，在內地筆者絕不建議以公司名義來購買物業，雖然公司購買物業在部分城市不受限購政策限制，但香港人在內地開公司，只能在銀行開一個公司戶口，不能再私下開其他戶口，而所有流動資金都必須經過這個公司戶，例如出糧、交稅、匯款等，而這戶口是受到政府監管的。

內地人不願買公司物業 難轉手

就以筆者為例，我在內地擁有一家公司，即使已有20多年的信譽保證，但每次匯款都需要向銀行列明理由，因為銀行是有權諮詢資金用途的，用以查證用戶有否違反政府規例，變相達到監管作用。也即是說，若以公司名義買賣物業，所有資金流動、租金收益都要透過這個公司戶來操作，而政府可以直接監管公司所有稅務情况，那麼所有合法慳稅的方法就未必能做到。

再者，內地人一般不會購買一個由公司持有的物業，主要是內地律師樓的透明度及專業水平沒香港的那麼高，為免招致損失，內地人只會選購以私人名義持有的物業。就是因為無法將物業轉手的關係，已有很多香港讀者向我請教，究竟有何補救方法，能夠將公司名和物業完全分開？但非常抱歉，筆者至今仍未有任何可行的方法，如果非要將物業轉手不可，唯一可做的就只有將物業賣給自己親人，但這程序其實又變相多了一層手續，且又需要再次向政府繳稅，計及時間和金錢實在得不償失。

既然如此，我們又何必自找麻煩，倒不如一開始以私人名義購買物業更來得划算！

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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