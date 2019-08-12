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謝偉銓：政府須正視中產置業窘境

【明報專訊】新一期居屋「大抽獎」於本周揭盅，再一次超額認購逾60倍，30多萬申請者爭奪4871個單位，意味至少98%申請人願望落空。居屋自2014年復售以來，競爭一次比一次激烈，主要是私樓樓價不斷飈升，與大眾負擔能力完全脫節，同時政府欠缺全面的援助政策，令愈來愈多中產置業無望，成「無殼蝸牛」。

居屋競爭趨激烈 供應杯水車薪

按照現時的房屋政策和置業階梯，公屋戶有意置業時，除可購買「綠置居」外，亦可以綠表身分申請居屋；而沒有綠表資格輪候公屋、又沒有能力購買私樓的「夾心階層」，只能以白表身分申請居屋，或視乎資格申請政府近年新增的首置上車盤（首置盤）。

資助房屋類型近年雖然趨多元化，惟數量仍是問題所在，參考過去每一期居屋抽籤也「爭崩頭」，儘管房委會2015年將綠白表比例由6:4改為5:5，惟白表申請人數實在太多，如去年便有14.5萬名白表單身申請者爭奪200個配額，即使恒常化「白居二」並提供3000個名額，市場二手盤源不多，資助房屋供應似是杯水車薪。

置業階梯理論上是讓市民循序地改善居住環境，細屋換大屋，惟現時的公屋、綠置居與居屋設計規格分別不大，其價格、配額與需求量卻不成正比。

「80後」高不成低不就

事實上，不少「80後」投身社會工作7、8年，入息已超出白表資格上限（單人入息上限2.9萬、家庭5.8萬元），卻又未足夠財力通過私樓門檻，造成「高不成低不就」的情况。今年初推出的第一個首置盤，原意協助中產上車，最終卻吸引2萬份申請，45人爭一伙，下一個首置盤更尚未有推售時間表，如此下來，這批中產要不是向百餘二百呎、空間比公屋還細的私人市場「納米樓」入手，便只能繼續捱貴租，儲錢買樓之路愈來愈長。

房屋供應不足是不爭的事實，惟現行的政策下，中產往往是被忽略的一群。隨着公屋與私樓的住屋成本差距拉大，引伸大學生未畢業便申請公屋的扭曲價值觀，中產努力工作，卻得不到應有的回報，置業無門，導致不敢結婚生育，既為前景擔憂，又未能受惠於社會的任何福利支援。

這類年輕中產是社會的中流砥柱，回顧近日連串的遊行活動不乏年輕的「80後、90後」，他們的訴求除撤回修訂《逃犯條例》外，住屋等民生議題很大可能是他們最不滿的地方，筆者希望政府能好好正視，努力解決。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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