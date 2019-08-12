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李聲揚：水清則無魚 現在應買貨

【明報專訊】小故事一則：話說迪士尼（Disney）上周中公布業績，結果令人大跌眼鏡，股價當然急跌。朋友奇怪，明明一眾迪士尼電影大收旺場，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）更是史上最高票房電影，為何業績走樣？

傳統智慧的答案是Buy on rumor, sell on fact，科學一點的看法是：股價永遠炒預期，走在事實前。讀者由股價圖可見，迪士尼股價忽然抽上，是4月的事，但電影在4月尾才上畫。當時市場由預售、口碑、上映場數等等已大約猜到票房將會報捷，股價當然先升為敬。到上畫後票房勢如破竹才買入，已經太遲，很可能仍未回家鄉。

復仇者聯盟上映前 迪士尼股價已炒起

顯淺的故事，但事後看永遠容易，當局者迷是真理。當場景換成大市，投資者更難冷靜思考。

上星期小弟接收的新聞量爆棚，只看財經新聞也是排山倒海。除了港股和美股的業績外，還有特朗普聲稱上調關稅（不太意外，此人總是趁美股強勢時出手，炒期指和期權的可留意）。其後人民幣「破七」，環球股市大跌，美國更火上加油，立即將中國列為「匯率操縱國」。筆者在其他文章有談到，所謂「匯率操縱國」，的確是美國說了算。中國甚至連美國自己（為中國度身訂造）設下的條件也滿足，所以美國是擺姿態多於實際。

是否匯率操縱國 美國說了算

無論如何，市場似乎擔心貿易戰會升級為貨幣戰，悲觀派更認為最終會演變成熱戰（軍事衝突）。港股調整了約1000點，剛好蒸發全年升幅。資金避險流入債市，美國10年國債連2厘也保不住，德國國債全數是負數。

小弟在另一場合和友人李兆富談到負利率債券的虛妄，兆富兄正確地指出：無人叫你持有至到期收負利息。不錯，早前買債券的投資者，現在沽出已可勁賺。本報陸振球兄也有提到，奧地利的百年債券，現在差不多升至帳面值兩倍，一百蚊的欠單賣兩百蚊。但投資者當然不用等到期，此債券年初至今已升約70%，獨具慧眼早早買入的，大可以現在賣出袋袋平安，留待買家的孫兒向奧地利討債。

筆者在早前的文章《債市似2016年 股市反彈可期》提過，現在市况和2016年很相似。以上的操作不錯是勁賺，但現在買入只怕太遲。理論上負1厘的德國國債可以跌至負2厘。但撫心自問，大家都知道這只是鬥傻的接火棒遊戲，現在買入，怎看也是downside比upside大。央行冇嘢叻，正是印銀紙最叻，2016的債券牛市最後也以屍橫遍野收場。

對，樂觀如小弟，也得承認現在股市充斥不利因素。人民幣貶值肯定不利港股，中美貿易戰似乎也沒有好轉迹象，倒是日韓交惡，印巴也交惡。中美港三地經濟均在放慢中，香港樓市似乎也將調整。

比別人猜得早才可致勝

但請大家留意，教父級人馬達利歐（Ray Dalio）力排眾議，認為眾人應該下注中國。名人基金經理說每一句話當然都有其計算，不用盡信。但小弟認為Ray的觀點至少有一點十分重要：若一切變得萬里無雲十分明朗，估值就不會便宜。

記住：投資是人的遊戲。估中並不為你帶來回報，要比別人估得早才是致勝關鍵。港股由2018年高位已調整超過兩成，若計及債息因素，現在估值似乎起碼是平了三成。

吼電能中電 留意匯率風險

若仍然不放心增大倉位，回到基本步，低息環境當然是買高息股。涉及人民幣或香港地產的似乎短期變數仍多，剩下的選擇不算太多。兩星期前在專欄寫過「減息周期展開 留意香港電訊」，香港電訊（6823）不負所望，上星期業績後創新高，但估值依然不算貴。畢竟5厘股息仍比可恥的美債息口為高。電能（0006）和中電（0002）情况也差不多，但當然要考慮匯率風險。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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