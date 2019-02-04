楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF

【明報專訊】曾先後擔任英國外相及倫敦巿長的約翰遜上月底成為了新任英國首相。約翰遜在2016年的公投支持脫歐，所以現在由他主政，脫歐派再不能諉過於人。脫歐過程自去年底開始膠着，表面的爭論點是如何處理愛爾蘭和北愛爾蘭之間的邊境。
歐盟成員之間不需要通關，是因為統一的商品法規。商品法牽涉很多民生事項，例如美國和歐盟一直未能達成貿易協議，障礙之一是雞肉監管法例有異，美國容許使用某類歐洲禁止的激素；又例如根據歐洲法例，只有在法國香檳區出產的葡萄汽酒才可稱香檳，在其他地區例如澳洲出產的葡萄汽酒，在歐洲巿場就不能稱之為香檳。
英國脫歐的理由之一，就是要以自由身與各國簽訂自由貿易協議。因為美歐之間沒有協議，所以脫歐派一直覺得英美協議是重要目標。另外就是與加拿大、澳洲和新西蘭3個英聯邦大國的協議。無論是英美協議或是經貿版英聯邦，英國都需要有能力更改商品法，以落實談判協議。所以脫歐過程之中，曾有各類方案，都令英國脫歐後繼續留在歐盟商品法制度內，都不為脫歐派所接受。這些方案由留歐派的前首相文翠珊提出，更落人口實變成「假脫歐」。
電子清關耗資大 北愛邊界問題難解決
文翠珊最終失敗，又因為本屬民生的商品法，牽動了身分認同政治。北愛爾蘭問題曾經是英國政治的心腹之患，連戴卓爾夫人在任首相時候亦幾乎遇襲。後來簽訂的《貝爾法斯特協議》（亦稱《耶穌受難日協議》），愛爾蘭共和軍放下武器的交換條件，就是北愛爾蘭和愛爾蘭之間不再設「硬邊界」。在不能「假脫歐」的前提下，愛爾蘭又不同意設關卡，所以約翰遜和新任財相賈偉德的基本方案是電子清關。不過，電子清關需要數以億英鎊的新設備，歐盟未必同意。
所以約翰遜就任首相之後，就大談樂觀主義，同時準備硬脫歐。無論準備硬脫歐是談判策略還是實際策略，都令局勢升溫。形勢固然錯綜複雜，但約翰遜可能被迫提前大選。約翰遜繼承的議會，保守黨議員不過半數，依靠北愛民主統一黨支持繼續執政。議會形勢再變，保守黨未必再能控制國會，因此需要提前大選。
硬脫歐風險升溫 或提前大選
今個月初的補選，保守黨再輸一席。勝選的自由民主黨，在2010至2015年和保守黨聯合執政，配合保守黨的財政緊縮政策，放棄了自己的原有立場。此舉雖然挽救了英國經濟，但賠上了自民黨的聲譽，在2015年選舉慘敗，席次由57席跌至8席，並且一度令人懷疑這個政黨將會正式成為歷史。不過，在前任黨魁領導下，自民黨將政治立場集中在支持留歐之上。今次補選由自民黨勝出，亦說明了自民黨逐漸吸納了留歐派的民意支持。
假如英國提前大選，自民黨或會因為吸納了留歐派票源而席次大增，重演2010年保守黨、工黨、自民黨三黨議席不過半的狀况。假如自2015年後一直是國會第三大黨的蘇格蘭民族黨能保持一定議席，更是四黨不過半的亂局。到時能否脫歐、如何脫歐皆需重新審視。最近英鎊大跌，有餘資的投資者，或可考慮一注買英股ETF，或有意外驚喜。