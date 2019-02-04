楊書健：脫歐風雲變幻 趁鎊跌買英股ETF

歐盟成員之間不需要通關，是因為統一的商品法規。商品法牽涉很多民生事項，例如美國和歐盟一直未能達成貿易協議，障礙之一是雞肉監管法例有異，美國容許使用某類歐洲禁止的激素；又例如根據歐洲法例，只有在法國香檳區出產的葡萄汽酒才可稱香檳，在其他地區例如澳洲出產的葡萄汽酒，在歐洲巿場就不能稱之為香檳。

英國脫歐的理由之一，就是要以自由身與各國簽訂自由貿易協議。因為美歐之間沒有協議，所以脫歐派一直覺得英美協議是重要目標。另外就是與加拿大、澳洲和新西蘭3個英聯邦大國的協議。無論是英美協議或是經貿版英聯邦，英國都需要有能力更改商品法，以落實談判協議。所以脫歐過程之中，曾有各類方案，都令英國脫歐後繼續留在歐盟商品法制度內，都不為脫歐派所接受。這些方案由留歐派的前首相文翠珊提出，更落人口實變成「假脫歐」。

電子清關耗資大 北愛邊界問題難解決

文翠珊最終失敗，又因為本屬民生的商品法，牽動了身分認同政治。北愛爾蘭問題曾經是英國政治的心腹之患，連戴卓爾夫人在任首相時候亦幾乎遇襲。後來簽訂的《貝爾法斯特協議》（亦稱《耶穌受難日協議》），愛爾蘭共和軍放下武器的交換條件，就是北愛爾蘭和愛爾蘭之間不再設「硬邊界」。在不能「假脫歐」的前提下，愛爾蘭又不同意設關卡，所以約翰遜和新任財相賈偉德的基本方案是電子清關。不過，電子清關需要數以億英鎊的新設備，歐盟未必同意。

所以約翰遜就任首相之後，就大談樂觀主義，同時準備硬脫歐。無論準備硬脫歐是談判策略還是實際策略，都令局勢升溫。形勢固然錯綜複雜，但約翰遜可能被迫提前大選。約翰遜繼承的議會，保守黨議員不過半數，依靠北愛民主統一黨支持繼續執政。議會形勢再變，保守黨未必再能控制國會，因此需要提前大選。

硬脫歐風險升溫 或提前大選

今個月初的補選，保守黨再輸一席。勝選的自由民主黨，在2010至2015年和保守黨聯合執政，配合保守黨的財政緊縮政策，放棄了自己的原有立場。此舉雖然挽救了英國經濟，但賠上了自民黨的聲譽，在2015年選舉慘敗，席次由57席跌至8席，並且一度令人懷疑這個政黨將會正式成為歷史。不過，在前任黨魁領導下，自民黨將政治立場集中在支持留歐之上。今次補選由自民黨勝出，亦說明了自民黨逐漸吸納了留歐派的民意支持。

假如英國提前大選，自民黨或會因為吸納了留歐派票源而席次大增，重演2010年保守黨、工黨、自民黨三黨議席不過半的狀况。假如自2015年後一直是國會第三大黨的蘇格蘭民族黨能保持一定議席，更是四黨不過半的亂局。到時能否脫歐、如何脫歐皆需重新審視。最近英鎊大跌，有餘資的投資者，或可考慮一注買英股ETF，或有意外驚喜。

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]