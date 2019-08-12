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現今保險公司 承保長壽「風險」

【明報專訊】傳統中國人向長輩祝壽時，通常會說壽比南山、福如東海等吉利說話。時至今日，這些祝福可能會令人多了一重顧慮。長壽是一件好事，生活得健康、自在，又沒有經濟困難，才是一件大好的美事。

老人家年事漸長 面對健康風險愈大

日本衛生勞動省去年發表全球平均壽命報告，除了反映各地人均壽命普遍延長的現象外，還帶出了一個重要的信息：關注如何將平均壽命與健康壽命差距縮小。換句話說，兩者差距愈小，當地市民健康地活下去的日子便愈長。

老人家年事漸長，面對的健康風險便愈大，身體難免出現毛病，甚至缺乏自理能力。在保險範疇內，醫療保險和危疾保險在適用情況下，會對失去自理能力提供定義，一般是指受保人在一段持續的時間內，不能自行處理下述3項或更多的情况，以作為理賠的標準，包括移行動、如廁、穿著衣物、洗澡、進食等，而各家保險公司的相關定義及理賠準則會有差異，例如失去自理能力的持續時間。

長者缺乏自理能力，需要家人或專業人士作出長期護理，除了家人面對身心壓力外，倘聘請專業人士照顧，或需住院治病，那就涉及金錢的考慮了。

去年，在公共年金計劃推出之前，勞工及福利局長曾指出，公共年金是保險計劃，不是一項福利制度，推出的目的有二：（一）避免個人因長壽帶來經濟上的風險；（二）取代個人投資的風險。

由於退休人士不論有多少積蓄，都難以準確預知自己的壽命，若只求慳儉度日，可能會令生活素質下降，從而導致社會內需出現下行壓力，對整體經濟帶來負面的影響。其次，很多長者不擅理財，投資知識有限，如果只倚靠低風險投資工具，例如定期存款，恐怕連通脹都追不上，令養老積蓄貶值。

不論擁多少積蓄 不能預知自己壽命

長壽引伸出來的經濟風險，除了涉及個人層面外，不少外國機構已經受到影響。早在10年前起，瑞士再保險作為業界最大機構之一，已先後跟英國和澳洲的政府或私營養老基金達成協議，承保基金成員實際壽命高於預期壽命所產生的風險，為日形擴大的退休基金缺口提供屏障。

大型機構面對長壽風險尚且如此，早作應對，個人理財規劃自然不容忽視，需要每一個考慮退休的人士做好準備。

中銀人壽

[中銀人壽 保險攻略]

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